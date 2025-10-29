Dopo l’evento-apripista del 12 giugno 2025 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) a Milano, i Modà hanno fissato una tournée autunnale nei palasport italiani che toccherà città come Padova, Assago/Milano, Roma, Firenze, Bari, Torino.

La scelta della data aggiuntiva del 29 ottobre diventa un chiaro segnale della risposta entusiastica del pubblico: i biglietti della prima serata sono andati esauriti, perciò la band – o meglio l’organizzazione – ha deciso di dare ai fan una chance in più per partecipare.

Nel febbraio 2025 la band ha pubblicato il loro nuovo album (nono in studio) 8 Canzoni, uscito il 14 febbraio. Dal disco sono già stati estratti singoli come Non ti dimentico, presentato al Festival di Sanremo 2025 e classificatosi al ventiduesimo posto.

Altro brano anticipatore è Come hai sempre fatto, pubblicato a giugno 2025 e contenuto nell’album. Questa fase segna una ripartenza per il gruppo, che torna al centro dell’attenzione con un progetto coerente e carico di emotività.

l cantante e frontman, Kekko Silvestre, si è raccontato recentemente in tv sulla trasmissione Domenica In (5 ottobre 2025) dove ha parlato dei suoi attacchi di panico e della lunga battaglia vissuta contro la depressione. Un passaggio toccante: «Un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te».

Sul piano familiare, ha anche parlato della figlia Gioia come della «mia melodia più bella».

Questi dettagli danno al concerto un valore in più: non solo un evento musicale, ma anche un momento di condivisione e di testimonianza.

Le prossime tappe del tour

Ecco le principali date del tour La Notte dei Romantici dopo Padova:

29 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (data zero)

30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (seconda data)

2 novembre – Milano, Unipol Forum (prima data)

3 novembre – Milano, Unipol Forum (seconda)

5 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

11 novembre – Bologna, Unipol Arena

18 novembre – Firenze, Mandela Forum

23 novembre – Roma, nuovo bis Palazzo dello Sport

26/27 novembre – Bari, Palaflorio (due date)

2 dicembre – Torino, Inalpi Arena (gran finale)

La scaletta del concerto:

Tutto non è niente

Vivo da re

Sono già solo

Non ti mancherà mai il mare

Cuore e vento

Non è mai abbastanza

Medley rock: Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta

Cash

Salvami

Come hai sempre fatto

Anche stasera

Gioia

Quel sorriso in volto

Quelli come me

Forse

Medley lento: Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili

Non ti dimentico

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Come un pittore

Arriverà

In tutto l’universo

Viva i romantici

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà alla Kioene Arena di Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Giuseppe Craca