Modà: il concerto alla Kioene Arena di Padova del 29 ottobre

Modà - Foto di Giuseppe Craca

Dopo l’evento-apripista del 12 giugno 2025 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) a Milano, i Modà hanno fissato una tournée autunnale nei palasport italiani che toccherà città come Padova, Assago/Milano, Roma, Firenze, Bari, Torino.
La scelta della data aggiuntiva del 29 ottobre diventa un chiaro segnale della risposta entusiastica del pubblico: i biglietti della prima serata sono andati esauriti, perciò la band – o meglio l’organizzazione – ha deciso di dare ai fan una chance in più per partecipare.

Nel febbraio 2025 la band ha pubblicato il loro nuovo album (nono in studio) 8 Canzoni, uscito il 14 febbraio. Dal disco sono già stati estratti singoli come Non ti dimentico, presentato al Festival di Sanremo 2025 e classificatosi al ventiduesimo posto. 
Altro brano anticipatore è Come hai sempre fatto, pubblicato a giugno 2025 e contenuto nell’album. Questa fase segna una ripartenza per il gruppo, che torna al centro dell’attenzione con un progetto coerente e carico di emotività.

l cantante e frontman, Kekko Silvestre, si è raccontato recentemente in tv sulla trasmissione Domenica In (5 ottobre 2025) dove ha parlato dei suoi attacchi di panico e della lunga battaglia vissuta contro la depressione. Un passaggio toccante: «Un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te».
Sul piano familiare, ha anche parlato della figlia Gioia come della «mia melodia più bella». 
Questi dettagli danno al concerto un valore in più: non solo un evento musicale, ma anche un momento di condivisione e di testimonianza.

Le prossime tappe del tour

Ecco le principali date del tour La Notte dei Romantici dopo Padova:

  • 29 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (data zero) 
  • 30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (seconda data)
  • 2 novembre – Milano, Unipol Forum (prima data)
  • 3 novembre – Milano, Unipol Forum (seconda)
  • 5 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
  • 11 novembre – Bologna, Unipol Arena
  • 18 novembre – Firenze, Mandela Forum
  • 23 novembre – Roma, nuovo bis Palazzo dello Sport
  • 26/27 novembre – Bari, Palaflorio (due date)
  • 2 dicembre – Torino, Inalpi Arena (gran finale) 

La scaletta del concerto:

  • Tutto non è niente
  • Vivo da re
  • Sono già solo
  • Non ti mancherà mai il mare
  • Cuore e vento
  • Non è mai abbastanza
  • Medley rock: Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
  • Cash
  • Salvami
  • Come hai sempre fatto
  • Anche stasera
  • Gioia
  • Quel sorriso in volto
  • Quelli come me
  • Forse
  • Medley lento: Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
  • Non ti dimentico
  • Per una notte insieme
  • Tappeto di fragole
  • La notte
  • Come un pittore
  • Arriverà
  • In tutto l’universo
  • Viva i romantici

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà alla Kioene Arena di Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Moda_Kioene_Arena_Padova_29102025_DSC04404

Foto di Giuseppe Craca

