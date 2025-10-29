Editoriali
Modà: il concerto alla Kioene Arena di Padova del 29 ottobre
Dopo l’evento-apripista del 12 giugno 2025 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) a Milano, i Modà hanno fissato una tournée autunnale nei palasport italiani che toccherà città come Padova, Assago/Milano, Roma, Firenze, Bari, Torino.
La scelta della data aggiuntiva del 29 ottobre diventa un chiaro segnale della risposta entusiastica del pubblico: i biglietti della prima serata sono andati esauriti, perciò la band – o meglio l’organizzazione – ha deciso di dare ai fan una chance in più per partecipare.
Nel febbraio 2025 la band ha pubblicato il loro nuovo album (nono in studio) 8 Canzoni, uscito il 14 febbraio. Dal disco sono già stati estratti singoli come Non ti dimentico, presentato al Festival di Sanremo 2025 e classificatosi al ventiduesimo posto.
Altro brano anticipatore è Come hai sempre fatto, pubblicato a giugno 2025 e contenuto nell’album. Questa fase segna una ripartenza per il gruppo, che torna al centro dell’attenzione con un progetto coerente e carico di emotività.
l cantante e frontman, Kekko Silvestre, si è raccontato recentemente in tv sulla trasmissione Domenica In (5 ottobre 2025) dove ha parlato dei suoi attacchi di panico e della lunga battaglia vissuta contro la depressione. Un passaggio toccante: «Un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te».
Sul piano familiare, ha anche parlato della figlia Gioia come della «mia melodia più bella».
Questi dettagli danno al concerto un valore in più: non solo un evento musicale, ma anche un momento di condivisione e di testimonianza.
Le prossime tappe del tour
Ecco le principali date del tour La Notte dei Romantici dopo Padova:
- 29 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (data zero)
- 30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena (seconda data)
- 2 novembre – Milano, Unipol Forum (prima data)
- 3 novembre – Milano, Unipol Forum (seconda)
- 5 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 11 novembre – Bologna, Unipol Arena
- 18 novembre – Firenze, Mandela Forum
- 23 novembre – Roma, nuovo bis Palazzo dello Sport
- 26/27 novembre – Bari, Palaflorio (due date)
- 2 dicembre – Torino, Inalpi Arena (gran finale)
La scaletta del concerto:
- Tutto non è niente
- Vivo da re
- Sono già solo
- Non ti mancherà mai il mare
- Cuore e vento
- Non è mai abbastanza
- Medley rock: Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
- Cash
- Salvami
- Come hai sempre fatto
- Anche stasera
- Gioia
- Quel sorriso in volto
- Quelli come me
- Forse
- Medley lento: Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
- Non ti dimentico
- Per una notte insieme
- Tappeto di fragole
- La notte
- Come un pittore
- Arriverà
- In tutto l’universo
- Viva i romantici
Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà alla Kioene Arena di Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Giuseppe Craca