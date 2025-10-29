Comunicati stampa
THE LUMINEERS – una data in Arena di Verona nel 2026
Con 24 brani al vertice delle classifiche internazionali e due nomination ai GRAMMY® Awards, la band guidata da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites si conferma tra le più amate e influenti dell’ultimo decennio.
L’appuntamento veronese sarà parte del The Automatic World Tour, il nuovo tour mondiale che accompagna l’uscita di Automatic, il quinto album in studio del gruppo, un lavoro che segna l’inizio di un nuovo, intenso capitolo artistico.
UNEDÌ 6 LUGLIO 2026
VERONA – ARENA DI VERONA
UNICA DATA ITALIANA
P.za Bra, 1, 37121 VR
Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it
dalle ore 10 di venerdì 31 ottobre
