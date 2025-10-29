THE LUMINEERS – una data in Arena di Verona nel 2026

Con 24 brani al vertice delle classifiche internazionali e due nomination ai GRAMMY® Awards, la band guidata da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites si conferma tra le più amate e influenti dell’ultimo decennio.

L’appuntamento veronese sarà parte del The Automatic World Tour, il nuovo tour mondiale che accompagna l’uscita di Automatic, il quinto album in studio del gruppo, un lavoro che segna l’inizio di un nuovo, intenso capitolo artistico.

UNEDÌ 6 LUGLIO 2026

VERONA – ARENA DI VERONA

UNICA DATA ITALIANA

P.za Bra, 1, 37121 VR

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it

dalle ore 10 di venerdì 31 ottobre