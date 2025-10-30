Nell’ultimo post Instagram dei Megadeth, Dave Mustaine svela che l’ultima traccia del loro ultimo album sarà una nuova versione di Ride the Lightning. Un gesto che va oltre la musica: è la fine di un viaggio cominciato più di quarant’anni fa.

Megadeth: la tracklist dell’ultimo album

Quando Dave Mustaine parla, il mondo del metal si ferma. È successo di nuovo quando il frontman dei Megadeth ha pubblicato su Instagram un post che ha lasciato senza parole i fan: la tracklist del nuovo album (l’ultimo della carriera della band) con in fondo un titolo che nessuno avrebbe mai immaginato di leggere: “Ride the Lightning.”

Non si tratta di un caso di omonimia: Mustaine ha davvero deciso di includere una sua reinterpretazione del brano simbolo dei Metallica, da lui co-scritto agli albori della sua carriera. Sarà la bonus track dell’album d’addio, previsto per gennaio 2026.

Un gesto che non nasce dal rancore, ma dalla volontà di chiudere un cerchio aperto quarant’anni fa.

Agli inizi del thrash: Dave Mustaine e i Metallica

Per capire quanto questo annuncio pesi nella storia del metal, bisogna tornare indietro agli anni Ottanta.

Nel 1981, un giovane chitarrista californiano dai capelli rossi, fuoco negli occhi e chitarra sempre in mano, entra nei Metallica. Dave Mustaine porta con sé una furia creativa senza freni: i suoi riff e le sue idee diventano la base del suono che avrebbe definito un intero genere. Brani come The Four Horsemen, Jump in the Fire e Ride the Lightning nascono, in parte, dalle sue mani.

Ma l’alchimia dura poco. L’alcol, l’orgoglio e gli scontri caratteriali minano l’equilibrio della band.

Nell’ Aprile del ‘83, i Metallica lo licenziano bruscamente, lasciandolo alla stazione degli autobus di New York con un biglietto per Los Angeles. Da lì, Mustaine giura vendetta: “Formerò la mia band, più veloce, più cattiva e più pesante di loro.”

Così, appena tornato in California, nascono i Megadeth.

Dalla rabbia alla rinascita

I Megadeth diventano presto una delle colonne portanti del thrash metal. Dischi come Peace Sells… But Who’s Buying?, Rust in Peace e Countdown to Extinction portano Mustaine a costruire un impero musicale autonomo, tecnicamente impeccabile e concettualmente oscuro.

Se i Metallica conquistano il mainstream, i Megadeth incarnano la mente più tagliente e corrosiva del genere.

Eppure, per quanto la sua carriera sia brillante, l’ombra di quella rottura non ha mai smesso di proiettarsi su Mustaine.

Ogni intervista, ogni riferimento ai Metallica ha sempre avuto il peso di una storia mai del tutto risolta.

“Ride the Lightning”: redenzione e rispetto

Nel post che ha fatto il giro del mondo, Mustaine non parla di vendetta né di rivalsa. Le sue parole sono più misurate, quasi intime:

“Non l’ho fatto per competizione o nostalgia. L’ho fatto per rispetto. Ride the Lightning è parte della mia storia tanto quanto dei Metallica. E ora che sto chiudendo la mia carriera, volevo riconciliarla con il mio passato.”

La nuova versione del brano, secondo quanto anticipato, sarà più cupa e più veloce dell’originale. Non una cover, ma una reinterpretazione personale: la chiusura ideale di un viaggio artistico che ha attraversato inferni e trionfi.

Un addio dal sapore epico

Il nuovo album dei Megadeth, intitolato semplicemente Megadeth, sarà l’ultimo capitolo di una carriera leggendaria. Dopo oltre quarant’anni di musica, Mustaine ha annunciato il ritiro dalle scene e un tour mondiale d’addio.

“Non voglio smettere perché devo,” ha dichiarato, “ma perché voglio che l’ultima parola sia la mia.”

Non è un ritorno al passato, ma un saluto al presente. Un modo per dire: “È finita, ma l’ho fatto a modo mio.”

Il cerchio si chiude

Dave Mustaine è sempre stato una figura complessa: geniale, irrequieto, a volte spigoloso, ma sempre autentico.

Con questa scelta, mostra un lato che i fan non avevano mai visto del tutto: quello della consapevolezza.

Ride the Lightning non è solo la bonus track di un disco, ma una dichiarazione artistica. È la pace fatta con se stesso, con la sua storia, con un passato che per anni è stato ferita e motore.

Dopo decenni di rivalità e orgoglio, il fondatore dei Megadeth si concede un gesto di chiusura che ha il sapore della libertà.

E non è un addio silenzioso: il 14 giugno 2026, a Ferrara, Dave Mustaine e i Megadeth saliranno sul palco della Piazza Ariostea come headliner del Ferrara Summer Festival, in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti più significativi del loro tour d’addio. Una data veramente imperdibile.

