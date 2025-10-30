Connect with us

Negramaro, le foto del concerto a Roma

2 ore ago

Negramaro - Foto di Fabrizio di Bitonto

La serata del 29 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma si carica di un peso simbolico: chiude la tournée “Palasport 2025” dei Negramaro, un percorso che ambisce a riunire passato, presente e svolte future del gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi.

Fin dalle prime note, il palco restituisce la cifra di una band capace di tenere insieme uno sguardo ampio e una propensione alla cura dei dettagli. Il nuovo album Free Love è al centro dell’attenzione: diversi brani del disco vengono eseguiti, mescolandosi ai classici ormai entrati nel canone del repertorio Negramaro.

Il capitolo dei momenti più appassionati arriva con Meraviglioso e Mentre tutto scorre, due episodi che fungono da ponte tra l’identità originaria della band e le evoluzioni successive.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Negramaro a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Negramaro - Palazzo dello Sport - Roma

Foto di Fabrizio Di Bitonto

