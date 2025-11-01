YUNGBLUD: La notte degli eroi imperfetti

L’esorcismo di Halloween alla ChorusLife Arena. Tra l’energia del nuovo album Idols e la dolceamara malinconia di un rock che non vuole crescere.

Il mistero di Dominic: un folletto elettrico

Se fosse un film, la notte di Halloween a Bergamo sarebbe un noir a tinte punk-pop. Il preambolo all’oscurità è stato servito dal warm-up dei Palaye Royale: una band uscita da un camerino anni ’70, che ha scaldato gli animi con un glam-rock sudato e teatrale. Ma il pubblico, elettrico e impaziente, attendeva il vero catalizzatore della serata: il suo anti-eroe, Dominic Harrison, in arte YUNGBLUD.

Il ventottenne di Doncaster ha piantato le tende per l’unica data italiana del suo Idols World Tour. Il suo impatto sul palco è stata un’irruzione d’energia pura: non si limita a suonare, mette in scena un’esposizione totale. Ogni nota, ogni contorsione, è un pezzo di pelle lasciato sul palco, come un serpente che si scrolla del vecchio guscio per poi rivestirsi di una nuova, studiata, vulnerabilità.

L’idolo che combatte gli idoli

Quando Dominic è in scena, è un assalto frontale. Non una semplice performance, ma la messa in onda di Idols, il suo nuovo manifesto. Un disco nato in una sorta di esilio volontario nel Nord dell’Inghilterra, lontano dal frastuono, e caratterizzato da un sound più aggressivo e introspettivo che mai. Questo passo indietro, questa presunta solitudine, ha definito il tema centrale dello show: il grande inganno dell’idolatria. È il dramma del nostro tempo: quella fame bulimica di conferme che spinge la sua fanbase a chiedersi: «Chi sono io, prima di confrontarmi con il mondo?».

Yungblud si pone come un paradosso vivente, un funambolo su un filo sottile: l’idolo che combatte gli idoli. A Bergamo, la sua musica non è stata puro divertimento, ma un esorcismo collettivo. Una purga sonora per un’intera generazione.

La melodia strozzata

La scaletta è un distillato potentissimo del suo percorso. Lancia i nuovi brani come pietre: “Lovesick Lullaby” e, “Hello Heaven, Hello” — nove minuti di musica che non hanno paura di guardare in faccia le grandi canzoni del passato. Non è solo punk, è una melodia strozzata che cerca disperatamente l’aria. Il suo show fisico è la sua firma. Dominic non sta fermo: è un ballerino di tip-tap su una griglia incandescente. Salta, si contorce, si getta in un mosh pit che sembra una lavatrice impazzita.

Certo, i puristi lo criticano. Lo etichettano come “rock filtrato”, troppo smart, troppo pulito. Lo stesso Justin Hawkins dei The Darkness lo ha definito un “poser” e un “rock visto attraverso un filtro di Instagram”. Ma vederlo lanciare il bridge caotico di “Fleabag” dimostra che l’elettricità è autentica e incontrollabile. Cos’è il rock, oggi? Un fossile da venerare o una nuova elettricità? La verità è che Yungblud ha avuto il coraggio di essere l’eroe imperfetto di cui questa generazione ha bisogno. È l’idolo che ti dice: «Non mi seguire. Segui solo te stesso». E lo fa con il sorriso storto e la disarmante onestà di chi sa che il palcoscenico è l’unica terapia possibile.

Un graffito sulla pelle

Alla fine, la ChorusLife Arena era devastata: sudore, sorrisi, capelli appiccicati alla pelle. Yungblud era lì, esausto e felice, con la stessa espressione di chi ha appena finito di correre cento metri per salvarsi la vita. Non ha lasciato solo musica a Bergamo — ha lasciato un graffito sulla pelle. Un segnale che dice: l’energia del rock non muore, cambia solo pelle. E la sua pelle è fatta di ribellione e una profonda, dolcissima malinconia. Il 31 ottobre, a Bergamo, non abbiamo festeggiato il passato. Abbiamo celebrato l’incertezza del futuro, quella musica che, per fortuna, non ha ancora smesso di urlare.

Paolo Pala

Foto di Mairo Cinquetti

