C’è un punto nello spazio dove la voce di Caparezza si confonde con il rumore dei satelliti. Orbit Orbit nasce lì, in quella zona di confine tra ironia e inquietudine, dove l’artista di Molfetta costruisce il suo universo sonoro fatto di domande, paradossi e ritornelli che restano in testa ma ti fanno pensare.

Orbit Orbit arriva dopo quattro anni di silenzio discografico, è un concept album in cui Caparezza ritrova e racconta la sua libertà dopo i precedenti Prisoner 709 (la prigionia) ed Exuvia (la fuga).

La cosa curiosa è che l’artista ha pubblicato anche un fumetto omonimo realizzato in collaborazione con vari illustratori italiani. Il progetto dà vita ed allo stesso tempo espande l’universo narrativo dell’album, intrecciando musica e arti visive in un racconto parallelo che approfondisce i personaggi e le metafore dei brani.

Ogni canzone di Orbit Orbit è come un pianeta a sé, con la propria atmosfera, i propri simboli e le proprie orbite emotive. Entrarci significa attraversare mondi diversi, tutti legati da un filo rosso che parla di distanza, identità e rinascita.

Caparezza – Foto di Chiara Lucarelli

Analisi dei brani

Fluttuo, orbito

Brano inaugurale e trampolino del viaggio spaziale, apre il disco con una sensazione di slancio e liberazione. Caparezza si scrolla di dosso il peso del reale e si proietta in una dimensione mentale sospesa, dove regnano leggerezza e lucidità. Il verso “Fluttuo, fluttuo, orbito / nel vuoto cosmico” sintetizza alla perfezione questa nuova fase. L’artista approda a un equilibrio rarefatto, sereno. È il risveglio dell’immaginazione come energia vitale, un invito a prendere quota per osservare la realtà da lontano e con occhi più limpidi.

Il pianeta delle idee

In questa traccia Caparezza atterra su un pianeta desolato, popolato da ombre che rappresentano le idee lasciate a metà, mai nate o dimenticate. Il verso “Non so se procedere / Va bene, procedo” è una citazione alla celebre frase di Samuel Beckett “I must go on. I can’t go on. I’ll go on” che conclude il libro “L’ innominabile”. Il verso “Le riconosco, sono le idee / chiedono un corpo, vogliono esporlo come playmate” riassume la tensione tra immaginazione e concretezza: il desiderio di dare forma a ciò che esiste solo nella mente. Qui la libertà iniziale lascia spazio a una nuova prigionia, quella del pensiero che si avvita su sé stesso. È il momento in cui il protagonista comprende che pensare non basta, e che la vera salvezza sta nel creare, nel trasformare l’idea in gesto, parola, materia.

Io sono il viaggio

Il primo singolo estratto dal disco, con un sound che si discosta dal tipico stile del rapper. Musicalmente si rifà alle sonorità di Giorgio Moroder e si avvicina più alle atmosfere di brani come Come Pripyat. Qui Caparezza riflette sul grande viaggio dell’esistenza, intrecciando considerazioni personali e riferimenti ai suoi ultimi lavori, che completano la trilogia iniziata anni fa. Nella prima strofa emergono cenni più intimi e autobiografici, mentre il testo nel complesso sembra ripercorrere, in ordine quasi cronologico, le tappe fondamentali della sua evoluzione artistica.

Darktar

Darktar sembra incarnare un alter ego nato dal dolore, è l’emblema di un artista che si immerge nel fango della vita per sentirsi realmente vivo. Caparezza qui esplora le proprie tenebre interiori per confrontarsi e accettare la propria ombra: solo attraversandola potrà risalire.

“Piango bitume, sputo catrame, sanguino pece, bene così” diventa infatti la confessione di un io che trova rifugio e forza nella sofferenza. Stando a quanto dichiarato dall’artista, è il pezzo più legato al fumetto.

A comic book saved my Life

Qui il fumetto si trasforma in ancora di salvezza e fonte di vita. Il verso “Last night a comic book saved my life” è un tributo affettuoso all’arte che ha plasmato il suo immaginario e lo ha sostenuto nei momenti di difficoltà, come la crisi legata alla perdita dell’udito raccontata in Exuvia. Tra riferimenti a Magnus, Go Nagai e Bowie, Caparezza rievoca la passione che da giovane lo ha formato e definito. È la fase della rinascita creativa: dopo l’oscurità di Darktar, l’artista ritrova la luce nella forza dell’immaginazione, il suo vero superpotere.

La traccia – che probabilmente è quella più potente di tutto il disco – campiona nell’intro una parte di Le Chemin dei Rockets.

Il banditore

“Il banditore” è un interludio breve e surreale, che interrompe il percorso con un’esplosione di caos sonoro. Le parole si trasformano in suoni puri (“Pam, zip, gulp, gasp…”), evocando il rumore di fondo della vita contemporanea, dove il dialogo è frammentato e spesso privo di significato. Posta praticamente a metà del disco, serve da porta d’ingresso, un richiamo quasi cosmico, che prepara l’ascoltatore alla seconda parte del viaggio, più riflessiva e lucida. Il brano prende ispirazione da un concerto-tributo ad Enzo Del Re.

Caparezza – Foto di Chiara Lucarelli

Autovorbit

Il titolo di questa canzone é un gioco di parole con l’inglese “Out of orbit” (Fuori dall’orbita), pronunciato per l’appunto “Aut ov orbit” oppure potrebbe rappresentare l’unione tra le parole Auto e Orbit uniti dal singolo “oppure” matematico (∨) dato che nell’album e fumetto l’auto/camper è il mezzo usato per viaggiare nello spazio. Qui Caparezza chiarisce: non è per i ritorni, lui vuole andare avanti, e lo esplicita anche usando la sua vera voce, quella di Michele, non di Caparezza. Musicalmente il beat ripetitivo guarda alla drum’n’bass, con una lunga coda strumentale.

Arrivati fino a qui vi aspettereste sicuro di proseguire con l’ottavo pezzo, per continuare

questo track by track…e invece no. E sapete perché? Perché la musica ha il potere di unire e

mixare persone diverse, come le due persone che stanno scrivendo.

Orbit Orbit è un viaggio introspettivo ed intimistico all’interno del mondo artistico e

personale di Caparezza, che laddove ha difficoltà a sentire a causa dell’acufene dell’ipoacusia,

riesce comunque ad ascoltare il mondo circostante attraverso il suo animo attento e sensibile.

Ne è la dimostrazione Come la musica elettronica, un brano per nulla commerciale ed

estremamente malinconico, che mette nero su bianco il proprio malessere attuale, cantandoci

sopra “Me ne accorgo solo adesso che le sto perdendo / Il mio corpo è un tempio e va benone /

Nel senso che cade a pezzi, Partenone / Ma mi aspettano altre lune, altre prove”.

Per comprendere la genesi dell’intero progetto bisogna partire da “Pathospera”, che pur

essendo quasi alla fine dell’album, è un pezzo lacerante che descrive in pieno un animo ferito e

che deve fare pace con ciò che è stato e quello che sarà. E’ una sorta di pagina di un diario

personale ma che qui diventa pubblico. E’ uno scoprirsi ed ammettere fallimenti, sconfitte e

risalite, senza mai sentirsi al di sopra ci circostanze e persona.

Caparezza – Foto di Chiara Lucarelli

In conclusione

A livello di testi non c’è assolutamente nulla da dire, Caparezza è un artista e compositore

sublime che soppesa anche le virgole e che, piuttosto che sfociare nella banalità e nel vuoto

cosmico, preferisce stare in silenzio ad ascoltare, posare la penna e attendere che si abbia

realmente qualcosa da dire. Orbit Orbit è un album distopico e che, mettendo insieme la

lunga carriera musicale di Michele Salvemini, sembra il meno Caparezza tra tutte le composizioni di Caparezza.

A livello di produzione, nonostante abbia ascoltato e riascoltato, rimango decisamente perplessa. Se da un lato siamo di fronte a moltissimi genere diversi mixati nello stesso album, dall’altro sembra però che Caparezza abbia voluto strizzare l’occhio, senza averne assolutamente bisogno, verso una composizione più al passo con i tempi, con il

fortissimo rischio che i testi si perdano, così come la sua stessa voce così estremamente

distintiva e troppo spesso poco riconoscibile.

Ma la musica è un piatto ricco di ingredienti che può avere mille variabili e varianti, e per questo le due persone che stanno scrivendo questo articolo danno due letture diverse al disco, perché Orbit Orbit mostra anche un Caparezza maturo, consapevole, capace di affrontare temi profondi con leggerezza e ironia. A 52 anni, l’artista pugliese ha dimostrato che maturità non significa rinunciare al gioco, alla sperimentazione o all’immaginazione: ogni brano è costruito con equilibrio tra riflessione e divertimento, senza mai risultare pesante.

Ma su una cosa siamo d’accordo: è un disco che conferma la sua crescita personale e artistica, capace di raccontare la vita con saggezza senza perdere lo spirito curioso e creativo che lo ha sempre distinto.

E voi, cari lettori che siete arrivati fino a qui, cosa ne pensate?

Articolo a cura di Noemi Amato e Francesca Carbone