SAVATAGE – due date in Italia a luglio 2026

Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i SAVATAGE annunciano oggi il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nel 2026. La band sarà anche in Italia per due concerti.

Il 27 luglio i SAVATAGE si esibiranno nel leggendario Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), per quella che già da ora si annuncia come una notte da ricordare: il gruppo sarà infatti accompagnato dal vivo da un’orchestra di 27 elementi.

Il 28 luglio i SAVATAGE saranno invece di scena nella splendida cornice del Castello Carrarese di Este (PD), in apertura saliranno sul palco gli italiani VISION DIVINE, che si sono recentemente riuniti col cantante Michele Luppi e il tastierista Oleg Smirnoff.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito della band dalle ore 11:00 del 4 novembre;

– tramite Metalitalia.com dalle ore 11:00 del 5 novembre, non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 11:00 del 7 novembre.

I precursori del progressive metal Savatage hanno annunciato oggi il loro attesissimo tour “Prelude To Madness”, che prevede nove concerti da headliner e numerose apparizioni in festival in tutta Europa nell’estate del 2026.

La band si prepara alle tante “prime volte” che celebrerà in questo tour. Oltre a città in cui non hanno mai suonato prima, i SAVATAGE si presenteranno nella storica cornice del famoso Anfiteatro di Pompei, dove si esibiranno insieme a un’orchestra per una serata indimenticabile.

Il tour del 2026 promette una scaletta esplosiva, che spazierà dal repertorio classico della band fino ai pezzi più celebri, rafforzando la dedizione dei SAVATAGE nei confronti della loro leggendaria fanbase nota come “The Legion”.

Il cantante Zak Stevens dichiara:

“Dopo gli straordinari tour dell’anno scorso in Sud America ed Europa, sono MOLTO emozionato per i concerti dei Savatage del 2026 in Europa. Sarà un tour fantastico. Sarà la prima volta che i Savatage suoneranno a Istanbul, Bucarest, Este, Varsavia e Lipsia. Siamo impazienti di suonare in una location iconica come l’Anfiteatro di Pompei. Sarà l’unico show del tour con un’orchestra di 27 elementi. Pazzesco! Abbiamo in programma nove concerti da headliner finora, oltre a diversi festival. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti e farvi scatenare insieme a noi”.

Dettagli:

SAVATAGE – Prelude To Madness Summer 2026 Tour