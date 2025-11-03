STING – due date in Italia a luglio 2026

STING IN ITALIA CON IL SUO STING 3.0 WORLD TOUR PER DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI A LUGLIO 2026

3 LUGLIO 2026 – PERUGIA – UMBRIA JAZZ – ARENA SANTA GIULIANA

31 LUGLIO 2026 – BASSANO DEL GRAPPA – BASSANO MUSIC PARK – PARCO RAGAZZI DEL ‘99

CON IL TRIO:

STING – voce, basso

DOMINIC MILLER – chitarra

CHRIS MAAS – batteria

Sting, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, aggiunge oggi due nuovi appuntamenti al suo “STING 3.0” World Tour, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas.

Il 3 luglio 2026 arriverà a Perugia, sul prestigioso palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz, uno dei festival musicali più amati e seguiti al mondo. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99, per un altro indimenticabile show.

I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al Fan Club di Sting a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 7 novembre su livenation.it.

Con il virtuoso chitarrista nonchè collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), i fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia. Il tour mondiale “STING 3.0” ha registrato diversi sold out in tempi rapidissimi ed è partito con recensioni entusiastiche:

“È stato il tipo di serata – con artisti di fama mondiale e performance in uno spazio intimo – di cui si parla per anni.” (Oakland Press)

“In questo tour Sting fonde carisma, intelletto e raffinatezza sonora.” (USA Today)

“La voce di Sting è più potente che mai, è ancora uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi ed è un artista completo.” (Consequence)

“…un livello di maestria e presenza scenica ammirevole e ipnotizzante.” (The Atlanta Journal-Constitution)

Il tanto lodato STING 3.0 World Tour proseguirà con una serie speciale di spettacoli in programma in Nord America ed Europa. Il programma completo del tour è disponibile QUI.

Noto per il suo lavoro pionieristico come artista solista e come frontman e compositore del gruppo seminale The Police, Sting, gestito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente ampliato i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Il tour “STING 3.0” rappresenta una nuova era dinamica, presentando selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente di un affiatato trio e ispirando il suo nuovo brano, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mixato dal 4 volte vincitore del Grammy Award Robert Orton, pubblicato da Cherrytree Music Company/Interscope Records. Inoltre, un nuovo album dal vivo, “STING 3.0 LIVE”, è ora disponibile in digitale, CD e vinile 180 g. Registrato anche durante l’acclamato tour mondiale “STING 3.0”, “STING 3.0 LIVE” è una raccolta dei suoi più grandi successi, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live. L’album digitale di 10 brani include anche una registrazione dal vivo di “Fragile”, il singolo di Sting del 1987, recentemente reinterpretato da un coro di bambini in un episodio della miniserie Netflix “Adolescence”.

Prevendita riservata al Fan Club dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre

Prevendita My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre

Apertura vendite generali dalle ore 10:00 di venerdì 7 novembre