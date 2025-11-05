DEEP PURPLE – due date in Italia a luglio 2026

I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo. Tra queste spiccano due concerti in Italia, Paese da sempre amato dalla rock band inglese.

Il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri, nell’ambito di Pisa Summer Knights, e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (PD).

I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle ore 12:00 del 6 novembre.