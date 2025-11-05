HALESTORM – gli orari della data di Milano

Tra una settimana gli HALESTORM torneranno in Italia per l’unico appuntamento nazionale del loro “nEVEREST Tour”, serie di date che prende il nome dal nuovo album “Everest” pubblicato dalla band guidata da Lzzy Hale ad agosto.

Prima di loro sul palco saliranno i Bloodywood, gruppo nu/folk metal indiano.

Il concerto si terrà all’Alcatraz di Milano l’11 novembre 2025.



Biglietti in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e in cassa la sera del concerto.



Radiofreccia e Metalitalia sono media partner del concerto italiano degli HALESTORM.

Dettagli e orari

18:30 – Apertura porte

19:30 – Bloodywood

21:00 – HALESTORM – The nEVEREST Tour

11 novembre 2025 – Milano, Alcatraz