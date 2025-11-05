Comunicati stampa
HALESTORM – gli orari della data di Milano
Tra una settimana gli HALESTORM torneranno in Italia per l’unico appuntamento nazionale del loro “nEVEREST Tour”, serie di date che prende il nome dal nuovo album “Everest” pubblicato dalla band guidata da Lzzy Hale ad agosto.
Prima di loro sul palco saliranno i Bloodywood, gruppo nu/folk metal indiano.
Il concerto si terrà all’Alcatraz di Milano l’11 novembre 2025.
Biglietti in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e in cassa la sera del concerto.
Radiofreccia e Metalitalia sono media partner del concerto italiano degli HALESTORM.
Dettagli e orari
18:30 – Apertura porte
19:30 – Bloodywood
21:00 – HALESTORM – The nEVEREST Tour
11 novembre 2025 – Milano, Alcatraz
Continue Reading
Gallery25 minuti ago
Jon Spencer & the Hitmakers al Magnolia: il garage blues che non muore.
Editoriali1 ora ago
Disturbed, 25 anni di caos: una malattia mai del tutto curata.
Comunicati stampa2 ore ago
TWISTED SISTER – una data a Milano nel 2026
Editoriali2 ore ago
ROCK AM RING & ROCK IM PARK 2026. Qui si fa sul serio!
Comunicati stampa2 ore ago
HALESTORM – gli orari della data di Milano
Editoriali8 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa5 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Editoriali7 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Comunicati stampa5 mesi ago
VASCO LIVE 2026 – dieci nuove date il prossimo anno
Editoriali7 mesi ago