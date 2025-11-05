ROCK AM RING & ROCK IM PARK 2026. Qui si fa sul serio!

Dal Nürburgring alla Baviera. Segna queste date: 5, 6 e 7 giugno 2026. Non è un weekend normale, è un’invasione. I festival gemelli si preparano:

Rock am Ring: la leggenda, si tiene sull’asfalto sacro del circuito di Nürburgring , nel cuore della regione dell’Eifel.

la leggenda, si tiene sull’asfalto sacro del circuito di , nel cuore della regione dell’Eifel. Rock im Park: l’anima ribelle, si svolge a Norimberga (Nürnberg), nel celebre Zeppelinfeld in Baviera.

Rock am Ring e Rock im Park non fanno chiacchiere, fanno il botto. Questa line-up è un’arma carica pronta a riscrivere ogni regola del rock. Metti via le scuse.

Tre giorni, tre titani

Il centro del mondo sarà qui, e i nomi che fanno tremare il palco sono tre. Li devi vedere tutti:

LINKIN PARK: Il grande, attesissimo ritorno. Non importa quanto li hai ascoltati in cuffia, vederli dal vivo è un’altra cosa. Aspettati un’esplosione di pura energia. IRON MAIDEN: La leggenda non invecchia. Sarà l’unica loro volta in Germania per questo tour. Chiuderanno i giochi nel weekend. Imperdibili. VOLBEAT: Il loro mix letale di rockabilly, metal e whiskey è un party con il volume a undici. Preparati a ballare (e a scontrarti) senza sosta.

La sezione da headbanging

Ma il vero caos si scatena con tutti gli altri. Gente che non ti dà tregua:

Limp Bizkit e Papa Roach per un tuffo negli anni dove i cappelli all’indietro erano ancora legali e il nu-metal era un imperativo.

e per un tuffo negli anni dove i cappelli all’indietro erano ancora legali e il nu-metal era un imperativo. The Offspring: Le canzoni che canti anche se non vuoi, da sparare a tutto volume.

Le canzoni che canti anche se non vuoi, da sparare a tutto volume. Architects e Bad Omens: Il lato più pesante e moderno del rock, per farti saltare i denti.

e Il lato più pesante e moderno del rock, per farti saltare i denti. Electric Callboy: Un gruppo che mette insieme techno e metal ed è più divertente di quanto credi. Devi vederli per capire.

E non dimenticare la valanga completa: Sabaton, Trivium, Hollywood Undead, A Perfect Circle, Within Temptation, Babymetal, Alter Bridge, Social Distortion, The Hives, Architects, Three Days Grace, Ice Nine Kills, Landmvrks, Marteria…

Gli ultimi accessi

La realtà del rock, a volte, è brutale. L’entusiasmo ha svuotato le casse: con oltre 70.000 biglietti weekend andati in una sola wave di annunci, i pass completi sono ufficialmente SOLD OUT. Questo non è un semplice hype; è un record stabilito sulla pelle di chi ha esitato.

Ora, la porta d’accesso a questa edizione storica è riservata a pochi: l’unica chance per vedere i titani del palco è attraverso i pochissimi biglietti giornalieri per il Rock im Park ancora disponibili.

https://www.rock-am-ring.com/en

https://www.rock-im-park.com/en

Non c’è spazio per la riflessione o il rinvio. L’esperienza del 2026 è un lusso per chi sa cogliere l’attimo. Scegli il tuo giorno, blocca il tuo posto. Il tempo delle attese è finito, resta solo l’azione.

Non farti raccontare la storia. Assicurati il tuo momento. Il palco ti aspetta.

Paolo Pala

Foto di Mairo Cinquetti