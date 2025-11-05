Tom Smith a Ferrara Sotto Le Stelle 2026

Lunedì hanno salutato il 2025 con il live potente degli Swans, e oggi presentano già la prima anteprima per il trentennale del Festival:

Tom Smith, frontman e autore degli Editors, il 16 marzo 2026 al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara.

Conosciuto per la sua inconfondibile voce baritonale e per la forza emotiva che contraddistingue da sempre il sound degli Editors, Tom Smith inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con il progetto solista, che lo vedrà protagonista di un tour europeo nella primavera 2026 – e che farà tappa in Italia proprio a Ferrara.

L’artista pubblicherà il suo primo album da solista, intitolato “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”, in uscita il 5 dicembre 2025 su Play It Again Sam.

Dal disco sono stati estratti i singoli “Lights Of New York City”, “Life Is For Living”, “Leave” e il più recente “Broken Time”, uscito a novembre e accompagnato da un video ufficiale.

“Broken Time” è una canzone che Iain e io abbiamo scritto insieme in studio, praticamente da zero.

Come gran parte del disco, parla di come l’amore guarisca ogni male e rappresenti la speranza nei momenti difficili.

Un amore che resiste, un amore eterno, un amore che ha spezzato il tempo,” racconta Smith.

Nel nuovo lavoro, nato in collaborazione con il cantautore irlandese Iain Archer, Tom Smith si allontana dall’energia elettrica e dark wave degli Editors per abbracciare un suono più caldo e minimalista, fondato su chitarra acustica e pianoforte.

Il disco esplora il lato più intimo e malinconico della sua scrittura, tra folk contemporaneo, atmosfere cinematografiche e liriche profondamente personali.

“Artisticamente ho capito che volevo fare qualcosa che fosse una rappresentazione più pura delle canzoni che scrivo,

con una chitarra acustica o un pianoforte, in modo semplice.

Non ho idea se sia folk, country o altro – ho sempre avuto la vocazione di scrivere e cantare canzoni tristi.”

Dopo un tour tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda lo scorso autunno, Tom Smith porta ora questo nuovo universo sonoro in Europa. Il concerto di Ferrara sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, per la prima volta in Italia, i brani del suo debutto solista, in un’atmosfera raccolta e suggestiva.

Questa anteprima apre ufficialmente la 30ª edizione di Ferrara Sotto le Stelle, una delle rassegne più longeve e riconosciute della scena musicale italiana e internazionale, che nel 2026 celebra tre decenni di musica, sperimentazione e incontri artistici.

Info: https://ferrarasottolestelle.it/

Prevendite: https://www.ticketone.it/artist/tom-smith/