Johnny Marr, le foto del concerto a Milano

Al Fabrique Milano di Milano, Johnny Marr torna sul palco italiano per la sua prima delle due date annunciate in Italia. Il chitarrista britannico, figura centrale della scena alternativa degli anni ’80 e oltre, grazie soprattutto al suo ruolo nei The Smiths, si presenta con uno show che ripercorre la sua carriera solista e porta sul palco quel suono distintivo che lo ha reso influente per generazioni di musicisti.

Da quando ha lasciato i The Smiths, Marr ha affrontato diverse sfide e si è costruito una carriera solista, ha pubblicato diversi album, raccolte, collaborato con vari artisti e mantenuto intatta la sua identità sonora. Sul palco Marr porta pezzi del suo repertorio solista, mescolati a momenti che richiamano le atmosfere degli Smiths.

Il setting è quello di un concerto pensato per chi segue Marr da anni ma anche per chi lo scopre ora: la produzione scenica è sobria, l’attenzione è tutta sulla performance della chitarra e sulla qualità delle canzoni. Il suono della chitarra, tagliente ma mai aggressiva, elegante ma mai distante, è il filo conduttore della serata: Marr riesce a coniugare le sue radici rock britanniche con una sensibilità contemporanea, senza mai perdere il proprio marchio di fabbrica.

Scopri le foto del concerto di Johnny Marr a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:



Foto di Mairo Cinquetti