Neffa, le foto del concerto a Milano

Il 5 novembre 2025 a Milano, al Unipol Forum di Assago, Neffa torna sul palco con “Universo Neffa”, una serata in cui l’artista fa un punto sul suo percorso, alternando classici e nuovi brani.

Neffa, originario di Scafati, in provincia di Salerno, ha iniziato la sua carriera musicale nelle prime fasce dell’hip-hop italiano e poi ha esteso il suo raggio d’azione al soul, al pop e alla canzone d’autore. In “Universo Neffa” l’intento è chiaro: mettere in luce i passaggi chiave del suo percorso, senza rinunciare a nuove tracce tratte dal progetto discografico “Canerandagio”

Durante la serata, Neffa si concentra sia sui brani che lo hanno reso noto, pezzi che fanno parte della memoria collettiva della scena rap e pop italiana, sia su composizioni recenti che mostrano una volontà di restare attivo e di sperimentare ancora.

Neffa non si presenta solo come performer, ma come figura che ha contribuito a definire (e ridefinire) alcuni confini del rap italiano. In questa fase della carriera, il concerto è un’occasione per riaffermare questa posizione e al contempo proporsi inedito, senza fossilizzarsi nel passato. L’evento milanese rappresenta per lui “una serata per ripercorrere i momenti più salienti della sua carriera”.

Scopri le foto del concerto di Neffa a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Mairo Cinquetti