Niccolò Fabi, le foto del concerto a Bari

Martedì 5 novembre, a Bari, Niccolò Fabi presenta dal vivo la tappa pugliese del suo “Libertà negli occhi Tour”. La serata prosegue il filone artistico che l’artista ha delineato per questo nuovo capitolo: un concerto pensato come un viaggio tanto personale quanto collettivo, nel quale musica e parola si intrecciano.

Il nuovo album, che fa da traino al tour, è stato realizzato in una baita in Val di Sole e intende «celebrare la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica».

Durante la serata barese Fabi propone brani del nuovo disco alternati a pezzi del suo repertorio, con un occhio alle escursioni sonore e all’atmosfera, più che alla scaletta canonica del concerto pop. In dichiarazioni precedenti, lui stesso ha anticipato una dimensione sonora con “maggiori escursioni dinamiche” rispetto al passato.

Fabi ha dichiarato di voler rendere «una silhouette» sul palco, in penombra, perché l’immagine non diventi distrazione dal sogno musicale: un dettaglio che parla dell’intenzione di privilegiare il contenuto e l’atmosfera.

Scopri le foto del concerto di Niccolò Fabi a Bari, oppure sfoglia la gsllery qui sotto:

Foto di Federica Signorile