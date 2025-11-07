As I Lay Dying, le foto del concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda

La band statunitense As I Lay Dying ritorna in Italia per un’unica data nazionale e sceglie il Live Club di Trezzo sull’Adda per la serata del 6 novembre. L’occasione è il ventennale del disco Shadows Are Security (2005), che viene eseguito per intero come parte della scaletta.

Da sempre legati alla scena metalcore, As I Lay Dying presentano questa sera un doppio set: il primo dedicato interamente all’album Shadows Are Security, il secondo composto da nuovi brani e successi del passato. Il pubblico, consapevole dell’importanza di questo anniversario, risponde con attenzione alla scelta del repertorio.

La serata parte con un attacco deciso: la band apre con i brani storici dell’album anniversario, riproponendo riff e atmosfere che hanno contribuito a definire il loro ruolo nella scena. Il frontman Tim Lambesis mantiene un contatto diretto col pubblico, alternando momenti di interazione a fasi in cui lascia spazio alla ferocia musicale.

Sul versante ritmico, la sezione batteria/chitarre scandisce con precisione le transizioni tra mid-tempo e momenti più accelerati, restituendo fedelmente la struttura dei brani dell’album originale. Il secondo set concede spazio a pezzi più recenti e ad altri classici, offrendo un bilanciamento tra nostalgia e attualità.

Scopri le foto del concerto degli As I Lay Dying a Trezzo sull’Adda, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Francesco Guerrini