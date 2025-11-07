I Gorillaz hanno pubblicato The God of Lying, nuovo singolo in collaborazione con gli Idles che anticipa l’album The Mountain, in uscita il 20 marzo 2026. Il brano unisce un sound dub psichedelico a un’atmosfera inquieta, con la voce profonda di Joe Talbot a guidare un testo che interroga il presente:

“Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines or is your head not there at all?”

Scritto da Damon Albarn e Talbot e registrato tra Londra, Devon e Mumbai, il pezzo riflette su tensioni sociali e politiche, alternando domande e risposte inquiete. Albarn canta un ritornello che mescola disillusione e ricerca di sollievo:

“Oh don’t you say that you think I’m in glory / Running to the exit with a huge grin on my face.”

La produzione mescola synth e strumenti orientali, come il flauto bansuri e le percussioni del musicista indiano Viraj Acharya, creando un equilibrio tra introspezione e urgenza. Il personaggio dei Gorillaz, 2D, commenta il brano con una riflessione semplice ma efficace: “Doubt is very tiring, but questioning things is really good for you.”

The Mountain includerà collaborazioni con Sparks, Bizarrap, Black Thought, Anoushka Shankar e Paul Simonon. I Gorillaz hanno anche annunciato un tour nel Regno Unito e Irlanda per marzo 2026, già in gran parte sold out, seguito da date estive nei festival europei, con tappe a Lido di Camaiore e Trieste.

The God of Lying segna un nuovo capitolo per i Gorillaz, tra ricerca sonora e attenzione ai temi sociali che da sempre caratterizzano la band di Damon Albarn. La band ha già annunciato due date il 2026 nel nostro paese, a Trieste e in Versilia.