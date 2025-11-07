OPETH e BLOOD INCANTATION – due date in Italia a luglio

Dopo il pienone registrato all’Alcatraz di Milano a ottobre, gli OPETH annunciano oggi il loro ritorno in Italia.

La prog/death metal band guidata da Mikael Åkerfeldt sarà nuovamente nel nostro Paese per due imperdibili appuntamenti che si terranno la prossima estate: il gruppo svedese suonerà venerdì 10 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA) e sabato 11 luglio 2026 a Sequoie Music Park di Bologna.

Prima degli OPETH saliranno sul palco gli americani BLOOD INCANTATION, formazione in forte crescita di consensi presso gli appassionati di tech-death e progressive death metal.

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 10 novembre.

Dopo oltre tre decenni all’avanguardia del progressive metal, le icone svedesi OPETH porteranno la loro monumentale esperienza live in Italia per due esclusive date estive nel 2026.

10 luglio Pompei–Anfiteatro Degli Scavi e 11 luglio Bologna–Sequoie Music Park: dopo l’annuncio di alcune tappe in Europa (Halifax-Regno Unito, Dublino-Irlanda, Rättvik-Svezia), questi spettacoli italiani promettono di essere tra i momenti più suggestivi del prossimo ciclo di tournée degli OPETH, ambientati in due suggestivi scenari italiani.

Dalle antiche rovine dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, al palcoscenico all’aperto del verde e vivace Parco delle Caserme Rosse di Bologna, sede dell’acclamato Sequoie Music Park, i fan possono aspettarsi un’esibizione coinvolgente che abbraccia il leggendario catalogo degli OPETH dai classici senza tempo alle selezioni dal loro ultimo album “The Last Will and Testament“.

Recenti vincitori dello Swedish Grammy Award 2025, gli OPETH continuano a ridefinire i confini della musica progressive con il loro caratteristico mix di oscurità, bellezza e maestria tecnica. Ogni esibizione è un viaggio emozionale e queste date italiane si preannunciano a dir poco straordinarie. A loro si uniranno come ospiti speciali i BLOOD INCANTATION, ovvero gli acclamati visionari del cosmic death metal, che renderanno l’atmosfera di queste serate senza pari.

Dettagli:

OPETH + BLOOD INCANTATION

– venerdì 10 luglio 2026 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

– sabato 11 luglio 2026 – Bologna, Sequoie Music Park