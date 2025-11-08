E’ morto Beppe Vessicchio

È con grande rammarico che segnaliamo la scomparsa del celebre maestro e arrangiatore Beppe Vessicchio, deceduto l’8 novembre 2025.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio iniziò il suo percorso musicale fin da giovane: la passione per la musica lo portò a studiare (seppure senza laurearsi al conservatorio) e a muovere i primi passi come pianista e arrangiatore.

Alla fine degli anni ’70 partecipò al trio comico-musicale “Il Trettré”, e poi si dedicò all’arrangiamento e alla direzione d’orchestra collaborando con artisti come Gino Paoli: da lui arrivarono successi quali Ti lascio una canzone e Una lunga storia d’amore.

La sua notorietà nazionale esplose soprattutto attraverso il Festival di Sanremo: debuttò come direttore d’orchestra nel 1990 e da allora partecipò a numerose edizioni, contribuendo a portare al successo brani e interpreti.

Nel corso della sua carriera vinse quattro volte con il ruolo di direttore d’orchestra al Festival: nel 2000 con la canzone Sentimento degli Piccola Orchestra Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte che di Valerio Scanu e nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni.

Il suo contributo e lascito

Vessicchio rappresentava una figura amatissima nel panorama musicale italiano: non solo per le sue direzioni d’orchestra, ma anche per il suo ruolo di divulgatore musicale, educatore e presenza televisiva.

Il suo stile — elegante, puntuale e con una forte personalità — ha accompagnato generazioni di cantanti e musicisti, e la sua assenza segna una perdita per la musica leggera italiana e per chi ha avuto occasione di collaborare con lui o ascoltare le sue esecuzioni.

Con la sua scomparsa, ci mancherà quel gesto distintivo del maestro al podio, l’occhio attento ai suoni e all’orchestra, e quella capacità di coniugare serietà musicale e leggera partecipazione popolare. Il nostro pensiero va oggi alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno stimato e amato.