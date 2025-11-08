I Ministri, le foto del concerto a Torino

I Ministri si esibiscono all’Hiroshima Mon Amour di Torino il 7 novembre 2025 con un concerto che conferma la lunga carriera della band, ormai prossima ai vent’anni di attività. Sono presenti sul palco con una scaletta che unisce tracce nuove e pezzi consolidati, mantenendo uno stile che intreccia testi densi e rock puro, un ritorno alle origini che caratterizza la loro musica.

La temperatura dell’ambiente cambia sin dall’inizio dell’esibizione, con un pubblico che si muove compatto, coinvolto in un moto collettivo fatto di energia condivisa. La band restituisce questa energia con intensità e presenza totale, senza filtri o recite, generando una comunicazione diretta e sincera con chi assiste.

Il concerto assume momenti di intimità quando il cantante chiede al pubblico di sedersi, calibra il rapporto con la platea abbattendo ogni barriera fisica e simbolica tra palco e spettatori, creando uno scambio che va oltre la performance tradizionale per farsi condivisione profonda e necessaria.

Torino si conferma città radice per I Ministri, un luogo in cui la band non si presenta come icona distante, ma come gruppo legato a un vissuto e a un affetto reciproco con la città stessa e il suo pubblico. Al termine dello spettacolo l’atmosfera rimane viva, con i presenti che si trattengono a commentare e rivivere i momenti più forti della serata.

Scopri le foto del concerto dei I Ministri a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Franco Rodi