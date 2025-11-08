Marco Masini, le foto del concerto a Padova

Marco Masini torna sul palco del Gran Teatro Geox di Padova il 7 novembre, proseguendo il suo tour “Ci vorrebbe ancora il mare” che celebra 35 anni di carriera. Il concerto approfondisce il rapporto tra l’artista e il pubblico, attraverso brani che percorrono tutte le tappe del suo percorso, dai primi successi fino alle tracce dell’ultimo album.

Masini apre la serata con canzoni storiche come “Disperato”, “T’innamorerai” e “L’uomo volante”, creazioni che hanno segnato la scena musicale italiana. In scaletta trovano spazio anche titoli come “Allora ciao”, “Spostato di un secondo”, “Che giorno è” e “Il confronto”, offrendo una panoramica su vari momenti del suo repertorio.

Il concerto non si limita a una rassegna dei grandi successi, ma offre anche spazio alle nuove produzioni di Masini, entrando nel vivo dell’ultimo progetto discografico e lasciando trasparire la voglia di rinnovamento e dialogo. Il pubblico partecipa con attenzione, riaffermando l’intensità del legame che da decenni unisce l’artista ai suoi ascoltatori.

Scopri le foto del concerto di Marco Masini a Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Marco Sarain