Simply Red – Il concerto del 7 novembre alla Kioene Arena di Padova

Simply Red - Foto di Giuseppe Craca

Sabato 7 novembre 2025 alla Kioene Arena di Padova suonano le note del “greatest hits” dei Simply Red: un’occasione imperdibile per festeggiare oltre quattro decenni di carriera di una delle formazioni soul-pop più amate d’Europa.

Il concerto segna una tappa italiana della loro tournée “40th Anniversary Tour” in cui i Simply Red celebrano i 40 anni dall’inizio della carriera.
Per i fan italiani è un momento speciale: la band, guidata da Mick Hucknall, porta sul palco la carica, la voce e l’esperienza che solo 40 anni di musica sanno costruire. Una scaletta ricca di classici come “Holding Back the Years”“Fairground”“If You Don’t Know Me by Now” e “Stars”, ma anche sorprese e momenti intimisti.

I Simply Red nascono a Manchester nel 1985, con Mick Hucknall come frontman, cantante e autore principale. Per tutta la carriera la band ha unito pop, soul, blue-eyed soul, funk e sofisticazione melodica, ottenendo grande successo in Gran Bretagna, Europa e oltre.

Simply Red - Foto di Giuseppe Craca
Simply Red – Foto di Giuseppe Craca
  • Il debutto arriva con l’album Picture Book (1985), che contiene brani come “Money’s Too Tight (to Mention)”
  • Il singolo Holding Back the Years diventa un classico immediato, una ballata che mostra la voce di Hucknall e la maturità compositiva del gruppo. 
  • Nel 1991 l’album Stars li conferma come gigante della scena: uno degli album più venduti in Gran Bretagna nei primi anni ’90. 
  • Nel corso degli anni la formazione musicale si è evoluta, ma Hucknall è rimasto il fulcro e l’anima creativa della band. 
  • Hanno venduto decine di milioni di album in tutto il mondo (alcune fonti parlano di oltre 50-60 milioni) e ogni album studio è entrato nelle Top Ten del Regno Unito. 

In sostanza: una carriera di lunga durata, che ha attraversato gli anni ’80, ’90, 2000 e oltre, rinnovandosi pur restando fedele al proprio stile soul-pop.

  • Durante il tour del 2025 Mick Hucknall ha condiviso dal palco storie che lo rivelano non solo come artista ma come narratore: ad esempio, ha raccontato di essersi stupito incontrando la leggenda R&B Barry White e sua moglie, entrambi avvolti in enormi pellicce bianche – “sembravano abomini da neve”, ha scherzato Hucknall.
  • Il tour è presentato come la celebrazione dei “40 anni di Simply Red”: la band ha dichiarato che i fan potranno ascoltare brani dalla genesi fino ad oggi, attraversando quasi tutta la discografia. 
  • È stato anche pubblicato un film-live intitolato 40 Years of Simply Red – Live from Santiago, in cui la band ripercorre alcuni momenti storici, disponibile in streaming dal luglio 2025. 
Simply Red - Foto di Giuseppe Craca
Simply Red – Foto di Giuseppe Craca

Ecco alcune delle prossime tappe confermate del tour del 2025 (oltre, naturalmente, alla data padovana):

  • 8 novembre 2025 – Unipol Forum, Assago (Milano)
  • 9 novembre 2025 – Nelson Mandela Forum, Firenze 
  • 12 novembre 2025 – AFAS Dome, Anversa (Belgio) 
  • 14 novembre 2025 – Ziggo Dome, Amsterdam
  • 18 novembre 2025 – Zénith de Lille, Lille (Francia) 

Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della band per eventuali nuove aggiunte o modifiche. 

