Sabato 7 novembre 2025 alla Kioene Arena di Padova suonano le note del “greatest hits” dei Simply Red: un’occasione imperdibile per festeggiare oltre quattro decenni di carriera di una delle formazioni soul-pop più amate d’Europa.

Il concerto segna una tappa italiana della loro tournée “40th Anniversary Tour” in cui i Simply Red celebrano i 40 anni dall’inizio della carriera.

Per i fan italiani è un momento speciale: la band, guidata da Mick Hucknall, porta sul palco la carica, la voce e l’esperienza che solo 40 anni di musica sanno costruire. Una scaletta ricca di classici come “Holding Back the Years”, “Fairground”, “If You Don’t Know Me by Now” e “Stars”, ma anche sorprese e momenti intimisti.

I Simply Red nascono a Manchester nel 1985, con Mick Hucknall come frontman, cantante e autore principale. Per tutta la carriera la band ha unito pop, soul, blue-eyed soul, funk e sofisticazione melodica, ottenendo grande successo in Gran Bretagna, Europa e oltre.

Simply Red – Foto di Giuseppe Craca

Il debutto arriva con l’album Picture Book (1985), che contiene brani come “Money’s Too Tight (to Mention)”.

Il singolo Holding Back the Years diventa un classico immediato, una ballata che mostra la voce di Hucknall e la maturità compositiva del gruppo.

Nel 1991 l’album Stars li conferma come gigante della scena: uno degli album più venduti in Gran Bretagna nei primi anni ’90.

Nel corso degli anni la formazione musicale si è evoluta, ma Hucknall è rimasto il fulcro e l’anima creativa della band.

Hanno venduto decine di milioni di album in tutto il mondo (alcune fonti parlano di oltre 50-60 milioni) e ogni album studio è entrato nelle Top Ten del Regno Unito.



In sostanza: una carriera di lunga durata, che ha attraversato gli anni ’80, ’90, 2000 e oltre, rinnovandosi pur restando fedele al proprio stile soul-pop.

Durante il tour del 2025 Mick Hucknall ha condiviso dal palco storie che lo rivelano non solo come artista ma come narratore: ad esempio, ha raccontato di essersi stupito incontrando la leggenda R&B Barry White e sua moglie, entrambi avvolti in enormi pellicce bianche – “sembravano abomini da neve”, ha scherzato Hucknall.

Il tour è presentato come la celebrazione dei “40 anni di Simply Red”: la band ha dichiarato che i fan potranno ascoltare brani dalla genesi fino ad oggi, attraversando quasi tutta la discografia.

È stato anche pubblicato un film-live intitolato 40 Years of Simply Red – Live from Santiago, in cui la band ripercorre alcuni momenti storici, disponibile in streaming dal luglio 2025.

Simply Red – Foto di Giuseppe Craca

Ecco alcune delle prossime tappe confermate del tour del 2025 (oltre, naturalmente, alla data padovana):

8 novembre 2025 – Unipol Forum, Assago (Milano)

9 novembre 2025 – Nelson Mandela Forum, Firenze

12 novembre 2025 – AFAS Dome, Anversa (Belgio)

14 novembre 2025 – Ziggo Dome, Amsterdam

18 novembre 2025 – Zénith de Lille, Lille (Francia)

Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della band per eventuali nuove aggiunte o modifiche.