BIG BIG TRAIN – annunciano il nuovo album “Woodcut” e presentano il primo singolo “The Artist”

I BIG BIG TRAIN, pluripremiata band internazionale progressive rock, pubblicheranno il loro sedicesimo album “Woodcut” il prossimo 6 febbraio, su Inside Out Music. “Woodcut” è una pietra miliare per il gruppo internazionale, la cui formazione riunisce membri provenienti da Inghilterra, Scozia, Italia, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, in quanto segna il primo concept album, un risultato notevole data la profondità musicale e le qualità narrative della band. L’album è una narrazione continua che esplora la creatività, il sacrificio e la sottile linea di demarcazione tra ispirazione e follia.

Disponibile il primo singolo estratto, “The Artist”, accompagnato da uno splendido video creato da Crystal Spotlight:

Il commento del bassista Gregory Spawton:

“Woodcut racconta la storia di un personaggio che chiamiamo L’Artista, alle prese con la sua creatività e con la vita. Un giorno riesce a realizzare un’incisione su legno che considera bella e diversa dalle altre. Forse è un sogno o forse è la vita reale, ma si ritrova catapultato nella scena dell’incisione e in un mondo alternativo”.

L’album è disponibile in edizione limitata CD + Blu-ray, con note di copertina dettagliate e mix Dolby Atmos e 5.1 Surround Sound realizzato da Shawn Dealey degli Sweetwater Studios, oltre che in una splendida versione Gatefold 180g 2LP con copertina speciale in rilievo, Jewelcase CD standard e in digitale sia stereo che Dolby Atmos. “Woodcut” è disponibile a questo link: https://bigbigtrain.lnk.to/Woodcut-Album

Di seguito la tracklist dell’album:

1. Inkwell Black 00:56

2. The Artist 07:16

3. The Lie of the Land 02:55

4. The Sharpest Blade 04:16

5. Albion Press 05:46

6. Arcadia 05:46

7. Second Press 00:37

8. Warp and Weft 03:45

9. Chimaera 05:37

10. Dead Point 05:28

11. Light Without Heat 03:22

12. Dreams in Black and White 02:34

13. Cut and Run 06:19

14. Hawthorn White 01:54

15. Counting Stars 05:40

16. Last Stand 03:34