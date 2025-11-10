Connect with us

BIG BIG TRAIN – annunciano il nuovo album “Woodcut” e presentano il primo singolo “The Artist”

BIG BIG TRAIN - Photo credit Cécile Lopes

BIG BIG TRAIN, pluripremiata band internazionale progressive rock, pubblicheranno il loro sedicesimo album “Woodcut” il prossimo 6 febbraio, su Inside Out Music. “Woodcut” è una pietra miliare per il gruppo internazionale, la cui formazione riunisce membri provenienti da Inghilterra, Scozia, Italia, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, in quanto segna il primo concept album, un risultato notevole data la profondità musicale e le qualità narrative della band. L’album è una narrazione continua che esplora la creatività, il sacrificio e la sottile linea di demarcazione tra ispirazione e follia.

Disponibile il primo singolo estratto, “The Artist”, accompagnato da uno splendido video creato da Crystal Spotlight: 

Il commento del bassista Gregory Spawton:
“Woodcut racconta la storia di un personaggio che chiamiamo L’Artista, alle prese con la sua creatività e con la vita. Un giorno riesce a realizzare un’incisione su legno che considera bella e diversa dalle altre. Forse è un sogno o forse è la vita reale, ma si ritrova catapultato nella scena dell’incisione e in un mondo alternativo”.

L’album è disponibile in edizione limitata CD + Blu-ray, con note di copertina dettagliate e mix Dolby Atmos e 5.1 Surround Sound realizzato da Shawn Dealey degli Sweetwater Studios, oltre che in una splendida versione Gatefold 180g 2LP con copertina speciale in rilievo, Jewelcase CD standard e in digitale sia stereo che Dolby Atmos. “Woodcut” è disponibile a questo link: https://bigbigtrain.lnk.to/Woodcut-Album

Di seguito la tracklist dell’album:
1.    Inkwell Black 00:56
2.    The Artist 07:16
3.    The Lie of the Land 02:55
4.    The Sharpest Blade 04:16
5.    Albion Press 05:46
6.    Arcadia 05:46
7.    Second Press 00:37
8.    Warp and Weft 03:45
9.    Chimaera 05:37
10.    Dead Point 05:28
11.    Light Without Heat 03:22
12.    Dreams in Black and White 02:34
13.    Cut and Run 06:19
14.    Hawthorn White 01:54
15.    Counting Stars 05:40
16.    Last Stand 03:34

