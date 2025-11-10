Foo Fighters Milano 2026: unica data italiana del Take Cover Tour agli I-Days

I Foo Fighters tornano in Italia nel 2026 per un evento imperdibile: l’unica data del Take Cover Tour 2026 si terrà a Milano, all’Ippodromo SNAI La Maura, domenica 5 luglio 2026, nell’ambito degli I-Days. Se sei un fan del rock da stadio, Foo Fighters Milano 2026 è la data che non puoi perdere.

Foo Fighters festeggiano 30 anni di carriera

Con Dave Grohl al comando, i Foo Fighters celebrano il 30° anniversario del loro album d’esordio e tornano con due nuovi singoli, Today’s Song e Asking for a Friend, anticipazioni di nuova musica dopo But Here We Are (2023).

Il Take Cover Tour 2026 segue il trionfale Everything or Nothing at All Tour del 2024. La stampa internazionale è unanime: il Guardian ha parlato di “intensità emozionante”, mentre l’Evening Standard li ha definiti “re indiscussi del rock da stadio”.

Idles e Fat Dog aprono il concerto dei Foo Fighters a Milano

Prima dei Foo Fighters Milano 2026, sul palco saliranno due delle band più esplosive della scena alternativa: Idles e Fat Dog.

Gli Idles, capitanati da Joe Talbot, portano in Italia la furia emotiva e la sensibilità politica di Tangk, album che unisce potenza post-punk e apertura melodica. I Fat Dog, invece, stanno conquistando il pubblico europeo con il loro suono electro-punk e l’energia caotica del debutto WOOF.

Biglietti Foo Fighters Milano 2026: dove e quando acquistarli

I biglietti per Foo Fighters Milano 2026 saranno disponibili:

In prevendita esclusiva sull’app I-Days dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre 2025 ,

dalle ore , Su My Live Nation dalle ore 15:00 dello stesso giorno ,

dalle ore , In vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 14 novembre 2025 su Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket.

I-Days 2026: un’estate di grandi nomi a Milano

Oltre ai Foo Fighters, il festival milanese ospiterà Florence + The Machine, System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath. Tutto fa pensare che gli I-Days 2026 trasformeranno Milano nella capitale mondiale del rock.



Foto di Andreas Lawen/Fotandi/Creative Commons