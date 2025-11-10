Leprous, le foto del concerto a Trezzo sull’Adda

Il concerto dei Leprous al Live Club di Trezzo sull’Adda, tenutosi il 7 novembre, offre una panoramica chiara della vitalità della band norvegese e della forte partecipazione del pubblico. La formazione guidata da Einar Solberg esegue un set curato che unisce i brani più rappresentativi degli ultimi album, mantenendo l’attenzione alta grazie anche a una scelta di scaletta variabile.

Fin dall’ingresso sul palco, i Leprous enfatizzano l’interazione con la platea. Solberg si distingue non solo per la tecnica vocale ma anche per la capacità di coinvolgere i presenti, che ricambiano spesso tentando di seguire i suoi acuti o i passaggi melodici più complessi di canzoni come “Like a Sunken Ship” e “The Price”. In diversi momenti, la band lascia spazio all’improvvisazione: verso la fine del concerto, chiede direttamente al pubblico quale brano preferisce ascoltare tra diverse opzioni, rendendo la serata ancora più partecipata.

Il concerto alterna momenti intensi e dinamiche più raccolte, proponendo sia pezzi nuovi che classici. Tra le canzoni suonate figurano “Silently Walking Alone”, “Illuminate”, “Take On Me” (in versione cover), “Alleviate”, “Below”, “The Price”, “Like a Sunken Ship”, “From The Flame”, “Atonement” e “The Sky Is Red”. Il bis valorizza ancora l’intensità emotiva del gruppo, con particolare enfasi sull’interpretazione vocale di Solberg e sulle trame sonore complesse che caratterizzano il suono della band.

Foto di Francesco Guerrini