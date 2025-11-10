Marco Mengoni, le foto del concerto a Roma

Marco Mengoni porta al Palazzo dello Sport di Roma il 9 novembre 2025 un concerto che riflette il percorso artistico e umano dell’interprete, con una produzione che unisce scenografia, musica e coreografie in un’immersione multisensoriale. Il live alterna momenti di grande intensità vocale a un coinvolgimento scenico calibrato, che valorizza la maturità di un artista costantemente in evoluzione.



Mengoni si concentra sul racconto della sua carriera e delle diverse fasi personali attraverso una scaletta che intreccia brani della sua trilogia più recente, Materia, con pezzi significativi del passato. La sua voce domina la scena con una capacità di passare dall’intimità delle ballate a passaggi più potenti, mantenendo sempre un controllo tecnico e una tensione emotiva calibrata. La sua presenza sul palco è sicura e naturale, segno dell’esperienza maturata in anni di percorso musicale.

La scenografia disegnata per il tour evoca ambientazioni sospese tra storia e contemporaneità, utilizzando luci, proiezioni e una coreografia studiata per rappresentare stati d’animo diversi attraverso il corpo di ballo. Quest’ultimo, con costumi ispirati agli elementi naturali, si muove in sincronia con la musica creando un dialogo visivo che accompagna e amplifica il messaggio delle canzoni. L’atmosfera è densa di suggestioni senza cadere in eccessi o sovraccarichi visivi.

Scopri le foto del concerto di Marco Mengoni a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Ludovico Pietrangeli