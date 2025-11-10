ONEREPUBLIC – tornerano in Italia il prossimo luglio

Sull’onda del grande successo dei recenti concerti sold out dei OneRepublic a Bologna e Milano, e dopo aver conquistato il pubblico italiano con i loro pezzi più celebri, la band statunitense tornerà nel 2026 per tre imperdibili date estive. I nuovi appuntamenti annunciati oggi vedono protagonista il gruppo il 9 Luglio 2026 ad Asti, in piazza Alfieri per Astimusica, il 10 Luglio 2026 a Bassano del Grappa a Bassano Music Park e il 12 Luglio 2026 a Roma, per il Festival Rock In Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle.

Tre serate uniche per ascoltare dal vivo le hit di una delle band pop-rock più amate del panorama internazionale, guidata dal frontman, autore e produttore multiplatino Ryan Tedder.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 12 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11:00 di venerdì 14 novembre su livenation.it.

I OneRepublic, nominati ai GRAMMY®, sono composti dal cantautore e cantante Ryan Tedder, dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal tastierista Brian Willett, dal bassista e violoncellista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher. Dal debutto del gruppo, i OneRepublic hanno totalizzato oltre 5 miliardi di streaming solo su Spotify. La band ha pubblicato il suo album di debutto, Dreaming Out Loud, nel 2007, che includeva il singolo di successo “Apologize”, venduto 20 milioni di volte, che ha infranto i record di vendite digitali e airplay in tutto il mondo e ha fatto guadagnare loro una nomination ai GRAMMY®. Il secondo album del gruppo del 2009, Waking Up, conteneva i singoli di successo “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Poco dopo, nel 2013, la band ha pubblicato il suo album certificato platino, Native, che includeva il singolo di successo “Counting Stars”, venduto 41 milioni di volte. Gli OneRepublic hanno pubblicato “Oh My My”, il loro quarto album nel 2016, e “Human”, il loro quinto album, nel 2021. Nel 2022, gli OneRepublic hanno pubblicato il loro grande successo “I Ain’t Worried”, che è stato incluso nel film di successo “Top Gun: Maverick” e vanta oltre 3 miliardi di streaming. Nell’aprile del 2024, il gruppo ha pubblicato il singolo di successo con David Guetta, “I Don’t Wanna Wait”, che ha totalizzato oltre 130 milioni di streaming a livello globale dalla sua uscita. Hanno anche condiviso “Nobody (da Kaiju No.8)”, sigla di coda per la serie manga trasformata in anime di enorme successo “Kaiju No. 8”, e in seguito hanno condiviso il loro secondo brano della serie, “Invincible (da Kaiju No.8)”. Dopo l’uscita di questi singoli, gli OneRepublic hanno debuttato con il loro sesto album, Artificial Paradise, contenente successi come “Hurt” e “Sink or Swim”, e successivamente con la versione deluxe dell’album, che includeva la collaborazione con Jelly Roll e versioni acustiche dei loro brani di successo. Il gruppo ha anche pubblicato “Chasing Paradise” con Kygo, “Tell Me” con Ikky e Karan Aujla, e ha collaborato con i Supermen Lovers per pubblicare una nuova versione per il 25° anniversario del loro amato brano “Starlight”, intitolata “Starlight (The Fame)”. Più recentemente, la band ha pubblicato il singolo e il video “Beautiful Colors (from Kaiju No.8)”, sigla finale per la seconda stagione dello show. La band ha iniziato il suo tour nel Regno Unito e in Europa a settembre e proseguirà fino a novembre, prima di dirigersi in Australia a febbraio 2026.