Simply Red, le foto del concerto a Firenze

Il concerto dei Simply Red al Mandela Forum di Firenze celebra il 40° anniversario della band britannica, proposta live come un racconto musicale che percorre la loro carriera dagli esordi con “Picture Book” fino all’ultimo album “Time”. Mick Hucknall, voce storica e fondatore del gruppo nel 1985, guida la band in uno spettacolo che unisce con coerenza pezzi storici e nuovi brani, alternando momenti di ritmo sostenuto a passaggi più intimi.

Sul palco, i Simply Red propongono un repertorio che riflette più di quattro decenni di produzioni, con canzoni riarrangiate per conciliare atmosfere originali e sonorità moderne, grazie anche al contributo del produttore Andy Wright. L’intento è quello di omaggiare la loro lunga discografia senza rinunciare a un approccio fresco e dinamico, accompagnando il pubblico in un viaggio che guarda tanto al passato quanto al futuro.

In questo contesto, il concerto si configura come una testimonianza del percorso musicale dei Simply Red, immerso in un equilibrio tra la celebrata eredità soul-pop e le nuove interpretazioni sonore, senza eccessi ma con una presenza autentica e consapevole sul palco. La performance porta con sé il segno di una band che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Scopri le foto del concerto dei Simply Red a Firenze, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Cristina Trillo