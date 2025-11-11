I Cani, le foto del concerto al Gran Teatro Geox di Padova

La band romana I Cani è tornata con vigore e attitudine rinnovata. Dopo un periodo di pausa in termini di album in studio, questo 2025 segna il loro grande ritorno: il nuovo disco Post Mortem è uscito il 10 aprile 2025 senza preavviso.

E questa sera — 11 novembre 2025 — sono stati protagonisti al palco del Gran Teatro Geox di Padova, tappa del tour “Post Mortem Tour”.

Chi sono e qual è il concept

Il progetto I Cani è fondato dal cantautore e produttore romano Niccolò Contessa (classe 1986). Originatosi come una “one‐man‐band” elettronico‐pop, I Cani è diventato col tempo una formazione dal vivo più classica, con tastiere, basso, batteria, chitarra — pur mantenendo l’impronta autoriale di Contessa.

Musicalmente, il suono mescola pop, synth, new-wave, cantautorato italiano contemporaneo, con testi spesso introspettivi, pieni di riferimenti alla quotidianità, all’immagine, alla giovinezza.

L’ultimo album, Post Mortem, affronta temi legati alla morte, alla transizione, alla riflessione sulla condizione umana contemporanea. Tra i brani citati nelle prime tappe: “Io”, “Buco nero”, “Colpo di tosse” (dal nuovo album), ma anche momenti tratti da lavori precedenti come “Come Vera Nabokov”, “Hipsteria”, “Le coppie”.

L’atmosfera del live: club/teatro relativamente intimi rispetto ai mega-festival, sound calibrato, synth pop / indie pop / elettronica con un approccio più riflessivo rispetto a show tipicamente mainstream. Il pubblico è composto da fan storici e da nuovi ascoltatori che attendono il ritorno del progetto.

Dopo l’album Aurora (2016), per quasi 9 anni non era uscito un nuovo disco di studio, quindi questo nuovo lavoro rappresenta una pausa importante e un rilancio.

Il tour in corso (tra cui la data di stasera a Padova) segna un momento di contatto diretto con il pubblico in un periodo in cui era diventato più raro vederli sui palchi.

I Cani mantengono una forte credibilità nell’ambito musicale indipendente italiano, grazie a una storia che li ha visti emergere con identità forte e con un linguaggio pop-autoriale riconoscibile.

Il nome I Cani nasconde la volontà di anonimato iniziale del progetto: Contessa, agli esordi, preferiva usare immagini di cani in Polaroid piuttosto che mostrare il volto.

Il debut album, Il sorprendente album d’esordio de I Cani (2011), fu un successo nel circuito indie italiano. Contessa ha partecipato anche come produttore/autore per altri artisti italiani, consolidando la sua presenza nell’industria musicale oltre che come performer.

Il ritorno degli I Cani non è solo un “ritorno pop” ma una ripartenza con un senso artistico forte: nuovo album, tour, e un’occasione per il pubblico di confrontarsi con un live che promette di essere significativo.

Ecco le principali tappe confermate del tour (Italia, novembre-dicembre 2025):

1 novembre – Bologna (Estragon)

11 novembre – Padova (Gran Teatro Geox)

14 novembre – Roma (Atlantico)

23 novembre – Milano (Alcatraz)

1 dicembre – Venaria Reale (Teatro della Concordia)

4 dicembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara)

7 dicembre – Molfetta (Eremo Club)

In molte date i biglietti risultano sold out, segno dell’attesa significativa per questo ritorno live.

Foto di Giuseppe Craca