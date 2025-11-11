PETE ROTH – Il concerto a Padova del 8 novembre

Sabato 8 novembre 2025, presso la storica e prestigiosa location della Sala dei Giganti – Palazzo Liviano in Piazza Capitaniato a Padova, il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere al concerto del Pete Roth Trio, featuring il leggendario batterista Bill Bruford.

Il trio – guidato da Roth alla chitarra, affiancato da Mike Pratt al basso – ha portato in scena una serata raffinata e coinvolgente, in cui jazz, blues e improvvisazione di alto livello si incontrano. Una data perfetta sia per gli appassionati di chitarra, jazz e musica d’insieme, sia per chi cerca un concerto raffinato in un contesto storico e suggestivo.

Pete Roth è un chitarrista tedesco-originario che ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 11 anni in una famiglia immersa nella musica. Pur partendo dal blues e dal rock, ha poi approfondito il jazz nel Regno Unito, richiamando influenze come Joe Pass, John Scofield e Julian Lage.

Come leader ha già pubblicato due album e ora con il Trio esplora nuovi territori della musica jazz-improvvisata. Bill Bruford, batterista di fama mondiale per i suoi lavori con Yes e King Crimson, ha scelto di uscire dal ritiro per questo progetto, con un approccio che unisce rigore, invenzione e groove.

Prossime date del tour

Alcune tappe già confermate del tour del Pete Roth Trio:

9 novembre 2025 – Roma, Casa del Jazz – Sala Trovajoli.

– Roma, Casa del Jazz – Sala Trovajoli. 10 novembre 2025 – Napoli, Museo Donnaregina.

– Napoli, Museo Donnaregina. Altre date in UK e Germania incluse nel tour europeo 2025-26.

Scopri le foto del concerto di Pete Roth a Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Tommaso Rosa