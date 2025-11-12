Connect with us

Comunicati stampa

MARILYN MANSON – tre date in Italia a luglio 2026

Published

9 ore ago

on

Dopo il travolgente successo dei concerti del 2025 a Milano e Bergamo, MARILYN MANSON annuncia a grande richiesta tre nuovi appuntamenti estivi in Italia la prossima estate.

Gli show si terranno sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio 2026 a Bari (Fiera del Levante) e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

biglietti saranno in vendita Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 del 13 novembre.

MARILYN MANSON

  • 11 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea
  • 13 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante
  • 14 luglio 2026 – Rock In Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Related Topics:
Continue Reading