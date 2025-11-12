Comunicati stampa
MARILYN MANSON – tre date in Italia a luglio 2026
Dopo il travolgente successo dei concerti del 2025 a Milano e Bergamo, MARILYN MANSON annuncia a grande richiesta tre nuovi appuntamenti estivi in Italia la prossima estate.
Gli show si terranno sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio 2026 a Bari (Fiera del Levante) e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).
I biglietti saranno in vendita Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 del 13 novembre.
MARILYN MANSON
- 11 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea
- 13 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante
- 14 luglio 2026 – Rock In Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Continue Reading
Comunicati stampa9 ore ago
MARILYN MANSON – tre date in Italia a luglio 2026
Dischi9 ore ago
Daft Punk: Viaggio nel cuore di “Discovery”
Gallery22 ore ago
I Cani, le foto del concerto al Gran Teatro Geox di Padova
Gallery2 giorni ago
PETE ROTH – Il concerto a Padova del 8 novembre
Gallery2 giorni ago
Simply Red, le foto del concerto a Firenze
Editoriali8 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa5 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Editoriali8 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Comunicati stampa5 mesi ago
VASCO LIVE 2026 – dieci nuove date il prossimo anno
Editoriali8 mesi ago