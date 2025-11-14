Alexi Laiho: La melodia del killer, il genio dei Children of Bodom

Il suono che esce dalle sue dita è un lampo, un urlo di chitarra che squarcia il buio. Non è una semplice melodia, è un atto di violenza artistica, una storia raccontata a colpi di assoli fulminanti. Ascoltando le note che Alexi Laiho ha distillato per quasi venticinque anni, senti il freddo della Finlandia, il gelo di una notte che ha cambiato la storia del metal e di un intero paese. Ma soprattutto, senti la melodia di un delitto.

Il nome della sua band non era un vezzo, una scelta casuale da un catalogo di parole dark. Children of Bodom non era un’etichetta, era una dichiarazione. Un omaggio macabro a una delle storie criminali più agghiaccianti della storia scandinava: la strage del Lago Bodom.

È il 4 giugno 1960. Quattro adolescenti finlandesi decidono di passare la notte in tenda sulle rive di questo lago idilliaco, a pochi chilometri da Helsinki. Ma la mattina dopo, solo uno di loro torna vivo. Un killer misterioso, mai identificato, ha aggredito la tenda, uccidendo tre dei quattro ragazzi con un coltello e lasciando l’unico sopravvissuto, Nils Gustafsson, gravemente ferito ma vivo. Il caso non è mai stato risolto. L’assassino è diventato un’ombra, un fantasma che si aggira ancora nelle fredde notti finlandesi.

Alexi Laiho, ancora ragazzino, era ossessionato da questa storia. Per lui, il Lago Bodom non era solo un luogo geografico, ma un simbolo di un’innocenza rubata, di un mistero irrisolto e di un male che può colpire all’improvviso. In quella tragedia, ha trovato il combustibile per la sua musica. I Children of Bodom sono nati da lì, dalla stessa oscurità che ha avvolto quel lago decenni prima.

La chitarra come una spada

L’identità artistica di Alexi era un riflesso di quella storia: un misto di bellezza e brutalità. I suoi assoli erano come la scena del crimine: complessi, pieni di dettagli, apparentemente caotici, ma con una logica interna ferrea. C’era il virtuosismo del metal neoclassico, l’aggressività del death metal e un tocco di melodia che ti afferrava e non ti mollava più.

La sua tecnica era una fusione di stili che sembravano incompatibili. Alexi ha preso la velocità e la furia del melodic death metal e le ha unite alla precisione e all’eleganza della musica classica. Le sue dita volavano sulla tastiera come se stessero suonando un violino di Paganini, ma il suono che ne usciva era quello di una motosega inferocita. Era un chitarrista che non faceva prigionieri, ma che, allo stesso tempo, riusciva a inserire in ogni brano un ritornello melodico in grado di restare impresso nella mente.

Era un figlio illegittimo di Yngwie Malmsteen e dei Death, un virtuoso con l’anima di un ribelle. La sua musica è un’anarchia controllata, un caos ragionato dove ogni nota ha il suo perché. È questo contrasto che ha reso i Children of Bodom unici e li ha elevati al di sopra della massa. Non erano solo una band, ma un’esperienza sonora che ti portava a ballare su un cimitero, con la luna piena a farti da faro.

L’ultimo assolo di un’anima inquieta

La sua vita, purtroppo, è stata un’accelerazione costante verso la distruzione, un assolo finale suonato a velocità folle. La sua morte, avvenuta a soli 41 anni, non è stata una sorpresa per chi lo conosceva e per chi seguiva le sue lotte personali. L’abuso di alcol, che lo ha tormentato per anni, ha spento la sua luce prematuramente. Un addio triste e silenzioso, un ultimo respiro che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del metal.

Alexi ha trasformato il dolore e il mistero in arte, creando una colonna sonora per un’anima tormentata che ha camminato sul filo del rasoio tra la vita e il precipizio. Fino a quando, come l’assassino del Lago Bodom, anche lui è scomparso. E in quel silenzio, oggi, rimane solo la sua musica: l’unico, definitivo, urlo di un genio che ha vissuto e si è spento nel nome di un mistero mai risolto.

L’eredità ritorna in scena

Ma l’urlo di quel genio, come l’eco di un mistero irrisolto, non è destinato a spegnersi nel silenzio.

Per onorare l’eredità musicale di Alexi, i membri storici dei Children of Bodom hanno scelto di spezzare la quiete: Janne Warman (tastiere), Henkka Blacksmith (basso), Jaska Raatikainen (batteria) e Alexander Kuoppala (chitarra) si riuniranno il 26 febbraio 2026 all’iconico Tavastia di Helsinki.

L’evento, intitolato “Children of Bodom – A celebration of Music”, sarà un tributo esplicito al loro compagno di band. Il ruolo di Alexi verrà coperto da Samy Elbanna dei Lost Society.

La band ha espresso il desiderio di celebrare “il lavoro di una vita e l’eredità musicale” di Laiho. In questo ritorno sul palco, anche se una tantum, c’è la vittoria definitiva della sua arte: una celebrazione del metal e della melodia di un killer che, nonostante la scomparsa, vive ancora attraverso le note.

Paolo Pala

