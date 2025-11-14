Jamiroquai, le foto del concerto a Milano

Il concerto di Jamiroquai a Milano si tiene il 13 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago, unica data italiana del loro tour “The Heels of Steel”. Sul palco, Jay Kay guida la band in un’esibizione che alterna i grandi classici degli anni Novanta e Duemila con le nuove proposte, offrendo uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico attraverso groove, linee di basso, fiati vivaci e coreografie sceniche.

La performance è caratterizzata da un sound potente ma bilanciato, con un equilibrio tra momenti ipnotici e solari, sostenuto da una produzione scenica che integra luci sincronizzate al ritmo e grafiche psichedeliche sugli schermi. La band si concede ampi spazi per improvvisazioni strumentali, trasformando i brani più noti in versioni uniche e irripetibili, mentre Jay Kay si muove sul palco combinando libertà di espressione e teatralità.

La scaletta proposta spazia tra pezzi emblematici come “Shadow in the Night”, “Canned Heat”, “Cosmic Girl”, “Love Foolosophy” fino al bis con “Virtual Insanity”. L’atmosfera è quella di un momento collettivo dove la musica e il ballo sono protagonisti, unendo generazioni attorno a un linguaggio sonoro che continua a sorprendere e coinvolgere anche dopo oltre trent’anni di carriera.

Scopri le foto del concerto di Jamiroquai a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Mairo Cinquetti