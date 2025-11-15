Elodie, le foto del concerto a Firenze

Il concerto di Elodie al Mandela Forum di Firenze si sviluppa come un racconto teatrale che unisce musica, arte performativa e narrazione visiva. Sul palco, la cantante segue la struttura in quattro atti, Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica, ciascuno introdotto da un monologo registrato che accompagna il pubblico all’interno delle diverse atmosfere del live.

Durante lo spettacolo, Elodie si affida a una scenografia articolata, tra coreografie spesso a contatto con l’acqua, Ledwall e pedane mobili, che trasformano ogni segmento del concerto in un’esperienza immersiva. La sequenza di canzoni attraversa sia i successi più recenti, tratti dall’album “Mi Ami, Mi Odi”, sia brani che hanno segnato la sua carriera; tra questi compaiono “Andromeda”, “Vertigine”, “Niente canzoni d’amore”, “Feeling”, “Bagno a mezzanotte” e “Tutta colpa mia”.

Lo show conferma la crescita di Elodie come interprete capace di fondere sensibilità musicale e visione artistica in un format internazionale, offrendo alla platea fiorentina un concerto che punta sull’impatto scenico e sulla coerenza narrativa, con uno stile personale e riconoscibile.

Scopri le foto del concerto di Elodie a Firenze, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Gianluca Corfini