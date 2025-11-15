I Cani, le foto del concerto a Roma

I Cani si esibiscono al live club Atlantico di Roma il 14 novembre 2025, in una delle cinque date della tappa romana del tour che segue l’uscita del loro ultimo album, “Post Mortem”. La performance si segnala per la capacità di Niccolò Contessa e della sua band di mescolare brani del nuovo lavoro con i pezzi più noti del loro repertorio, offrendo un’immersione completa nell’universo sonoro e testuale che da sempre contraddistingue il progetto.

Niccolò Contessa, autore e produttore, guida il concerto con la sua scrittura caratterizzata da uno sguardo lucido e ironico sulla contemporaneità, con testi che affrontano temi come la solitudine, l’ansia e il disagio esistenziale, lontani dalle tendenze più banali del pop odierno. La scaletta propone una selezione che incrocia nuovi pezzi come “io” e le atmosfere più cupe e riflessive di “Post Mortem” con brani storici che hanno fatto da colonna sonora a chi è cresciuto con I Cani.

L’esibizione diventa così un momento condiviso, quasi rituale, in cui il pubblico trova riscatto e rimando nei racconti di una generazione che vive il precariato, l’incertezza e le dinamiche relazionali contemporanee. La resa live della band, arricchita da una formazione completa e compatta, mira a far emergere tutta la complessità emotiva e la delicatezza dei suoni che accompagnano parole taglienti e melodie essenziali.

Scopri le foto del concerto de I Cani a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Fabrizio Di Bitonto