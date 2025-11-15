MEGADETH – il nuovo singolo “I Don’t Care”

IL NUOVO SINGOLO

I DON’T CARE

GUARDA IL VIDEO



L’OMONIMO ALBUM

IN USCITA IL 23 GENNAIO 2026

VIA TRADECRAFT/ BLKIIBLK (FLG)



DATA ITALIANA

HEADLINER – FERRARA SUMMER FESTIVAL – 14 GIUGNO 2026

INFO QUI

Il conto alla rovescia per l’uscita dell’ultimo album in studio dei MEGADETH continua con “I Don’t Care”, il loro nuovo singolo e video pubblicato oggi, tratto dall’ omonimo album del gruppo in uscita il 23 gennaio 2026.

Le implacabili icone del metal hanno collaborato con il regista Keith J Leman per il video, che mescola scene della cultura dello skate con dinamiche riprese delle performance della band.

Il leader dei MEGADETH DAVE MUSTAINE racconta di “I Don’t Care”:

«Quante volte hai voluto dirlo a qualcuno? Lo so che vuoi farlo! In fondo, se avessimo le palle, diremmo “non me ne frega niente” a molte più persone, molto più spesso.»

Musicalmente, MUSTAINE spiega:

«Parte del riff principale di questo brano mi girava in testa dai tempi di TSTD&TD, quindi ero gasato di iniziare a registrare “I Don’t Care” per questo LP. Amo davvero le sfumature chitarristiche del pezzo. C’è il riff ritmico principale, poi una parte molto deliberata di down-picking, poi gli accordi in ottava con jump picking sulle note in ottava (sempre in down-picking!). E gli assoli e il botta e risposta tra me e Teemu [Mäntysaari] sono magnifici!!»

Il nuovo singolo segue “Tipping Point”, il primo brano estratto dall’album), e uno speciale brano bonus: una versione reimmaginata di “Ride The Lightning”, che MUSTAINE ha co-scritto con James Hetfield, Cliff Burton e Lars Ulrich dei Metallica, e che era la title track dell’album del 1984 del gruppo.

Pre-ordina l’album, pubblicato dall’etichetta Tradecraft di DAVE MUSTAINE in collaborazione con la nuova etichetta BLKIIBLK del Frontiers Label Group. Leggi di più sull’intera tracklist dell’album QUI.

I MEGADETH — Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarre solista, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) hanno pubblicato il primo singolo e video dell’album, “Tipping Point”, all’inizio di ottobre. Il brano, sonoramente esplosivo e liricamente incisivo, si apre con un tuonante assolo di chitarra di DAVE, prima che la sua voce iconica entri in modo inquietante.

Nel video d’accompagnamento, desolato ma pieno di speranza, diretto da Leonardo Liberti, DAVE è imprigionato e torturato in modo estremo, mentre la band suona nello stesso luogo di detenzione. Alla fine DAVE sconfigge il male e si incammina verso un nuovo giorno. Guarda il video QUI e ascolta il brano QUI.

All’inizio di quest’anno, MUSTAINE ha rivelato in un post condiviso direttamente con la sua fanbase mondiale e la Cyber Army che il prossimo album segnerà l’ultimo album in studio dei MEGADETH, che hanno venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo e vinto un GRAMMY® (con altre 12 nomination).

Ha condiviso l’annuncio dell’album e del tour attraverso il suo alter ego Vic Rattlehead.

I fan possono cliccare QUI per registrarsi e ottenere accesso anticipato a informazioni esclusive e offerte relative all’album e a tutte le novità sui MEGADETH. Inoltre, le prime date del tour d’addio saranno annunciate entro la fine dell’anno.

Sempre per il prossimo anno è prevista l’uscita di una nuova memoir di MUSTAINE, i cui dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi.