Wolf Alice: il concerto all’Alcatraz di Milano

È da poco terminato il concerto milanese dei Wolf Alice, e voglio raccontarlo cosi.

Nel 1966 i Beatles registrando Revolver, scoprono il quinto componente della Band: lo studio di registrazione e la tecnologia, realizzando di fatto il primo disco non suonabile dal vivo.

A metà degli anni 60, Piero Gilardi, magnifico esponente dell’arte povera italiana, crea il “tappeto natura” un opera in poliuretano espanso che rappresenta giardini, fiori, fondali marini, scoprendo che l’opera stessa si completa solo con la partecipazione del pubblico. Gilardi quindi, chiede alle persone di entrarci con i piedi in quel quadro, diventando cosi parte attiva della sua creatività.

Lo traduco: i Wolf Alice trovano nella performance l’esaltazione massima della propria arte, sintetizzando nella musica, gli odori, i colori e le emozioni del concerto, per poi scaraventare il risultato di questa sintesi, addosso al pubblico.

Insomma: i Wolf Alice, stanno nei musei affollati e non degli atelier tristi di artisi decaduti.

E’ la meraviglia della musica dal vivo mi viene da dire. E meno male.

Wolf Alice – Foto di Giuseppe Craca

Sulla qualità artistica della band poi, non si discute; e non si discute nemmeno il percorso a ritroso verso gli anni 70; un gesto artistico quasi perfetto che si materializza in The Clearnig, un album secondo me necessario, uno sparti acque, segnale evidente di un nuovo corso.

Stiamo nell’iperuranio, sospesi e avvolti da una liquidità musicale rara, guidati dalla voce assurda di Ellie Rowsell, che riesce a creare rapporti spontanei con ogni strumento della band.

Persino il “gridato” in un Megafono di Yuk Foo, che riporta il pubblico nel caos della nostra quotidianità, è una azione coerente che si annega della dolcezza glamour di questa splendida notte.

Se il concerto è un’ opera complessa, gli elementi che la compongono sono inevitabilmente semplici: le luci, con il verde violento durante Smile, che “terorizza” persino Ellie obbligandola ad un abbraccio alla sua Gibson diavoletto bianca e l’infinito roteare della strobo che scarica sulle teste dei presenti, coriandoli lucenti, testimoni di un ballo che non finirà mai.

Ci sono categorie che definiscono la loro musica: indie – synth grunge, forse anche post punk piu raffinato.

Va tutto bene. Ma l’arte è passione e non definizione.

Ed i Wolf Alice producono arte, producono performance.

“Dai tutto fino a non avere più nulla. A quel punto l’obiettivo si realizzerà da solo.” E lo diceva Marina Abramovic.



E per i Wolf Alice è cosi