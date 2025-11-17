Coez, le foto del concerto a Roma

La serata arriva nel pieno del tour “1998” di Coez, che propone il suo ultimo album omonimo uscito lo scorso giugno. Il Palazzo dello Sport è gremito: oltre 60.000 biglietti venduti per l’intero tour nei palasport d’Italia, con la data romana fra quelle più attese.

Il palco è allestito con una forte ispirazione anni ’90: televisori a tubo catodico, glitch visivi, interferenze come effetto scenografico.

All’ingresso si percepisce subito una tensione positiva: il pubblico si presenta carico, dall’età varia, pronto a cantare e a partecipare oltre che ascoltare. La scenografia crea un effetto nostalgico-irreale: le tv accese, le immagini che cambiano, ed è come se il tempo si fermasse in un “salotto” degli anni ’90.

Coez appare sul palco non come star inarrivabile, ma come artista che condivide qualcosa con il pubblico. In un momento dedicato, parla dell’amico “Poppy’s” recentemente scomparso — un’introspezione che torna in brani come “Siamo morti insieme”.

Musicalmente la serata è ricca e ben calibrata: Coez miscela i brani del nuovo album “1998” con i suoi più grandi successi, alternando momenti di pura energia ad altri più riflessivi.

Ecco una parte della scaletta riportata per la serata romana:

Estate 98, Mr Nobody, Mal di te, La tua canzone, Faccio un casino, Catene, Siamo morti insieme, Domenica Jet, Lontana da me, Niente che non va …

E poi: Occhi rossi, Come nelle canzoni, Le parole più grandi, Ti manca l’aria, Alta marea … e un encore con Qualcosa di grande, È sempre bello, La musica non c’è.

Sul palco, la band fissa (Orang3, Valerio Smordoni, Alessandro Lorenzoni, Giuseppe “Passerotto” D’Ortona, Matteo Montalesi) dà corpo alla visione sonora dell’artista: urbano ma caldo, nostalgico ma contemporaneo.

Il concerto va oltre il semplice intrattenimento: è un racconto. Il racconto di un artista che abbraccia la propria carriera, guardando indietro con affetto ma anche rilanciando verso il futuro. La scelta scenografica “analogica” (televisori anni ’90, glitch) non è mero effetto: è ’metafora del tempo’, della memoria, delle radici.

In molti momenti si avverte che il pubblico non è lì per una hit o due: è lì per un’esperienza, per sentire che “questa città” (Roma) è casa, ma anche per riconoscere che l’artista – Coez – è cresciuto, e ha fatto crescere con sé il suo pubblico. Una frase che lo rappresenta:

«Non sono più di primo pelo, ma sono contento di vedere tantissimi che mi seguono da diverso tempo.»

La serata del 15 novembre al Palazzo dello Sport ha mostrato un Coez in piena forma: capace di tenere un grande palco, di coinvolgere con intensità, di costruire un racconto vero. Il pubblico è stato parte integrante, la scenografia e la musica hanno creato un tutt’uno che difficilmente si dimentica.

Per chi c’era, è stata una serata densa di emozione; per chi non era presente, è probabilmente l’occasione di tenere d’occhio le prossime date (e ce ne sono) perché questo tour “1998” promette bene.

