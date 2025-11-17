I Ministri, le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Sabato sera, al caldo abbraccio del club bolognese, la rock-band milanese I Ministri ha nuovamente dimostrato perché è tra le formazioni più solide e apprezzate del panorama italiano.

La tappa del tour è stata annunciata fin da tempo: I Ministri, con alle spalle sette album e tre EP, quasi vent’anni di carriera, hanno portato sul palco dell’Estragon una serata dedicata al nuovo singolo e al loro ultimo lavoro in studio. Nel pieno dell’autunno bolognese, l’Estragon ha accolto un pubblico affollato, vibrante, disposto sin da subito a contribuire all’energia della serata. L’avvio è stato contraddistinto da una battuta del frontman Davide “Divi” Autelitano: «Qua le birre intanto vengono la metà di quelle che avreste preso dai Radiohead!» — una dichiarazione ironica che ha subito sciolto il ghiaccio con il pubblico.

Il pubblico non era solo spettatore: era anche parte della band, della vibrazione. Poghi, alzate di mani, intonazioni collettive.

Musicalmente, I Ministri non hanno tradito la loro reputazione di band rock potente, diretta e con un messaggio. Il nuovo album Aurora Popolare, uscito il 19 settembre, è stato protagonista della serata: non tanto come “cambiamento radicale”, quanto come conferma di una cifra stilistica già nota ma ancora rilevante.

Un momento emotivo dell’esibizione è avvenuto quando Autelitano, introducendo il brano “Comunque”, ha dichiarato:

«Nonostante il fatto che davvero non abbiamo più una lira bucata … voi siete usciti di casa questa sera … questa è una cosa incredibile e questo soltanto perché vale sempre la pena di provarci comunque».

Ecco la scaletta riportata da uno dei live-report:

Avvicinarsi Alle Casse

Aurora Popolare

Il Sole (È Importante Che Non Ci Sia)

Poveri Noi

La Nostra Buona Stella

Buuum

Comunque

Piangere Al Lavoro

Mangio La Terra

Gli Alberi

Squali Nella Bibbia

La Mia Giornata Che Tace

Tempi Bui

Sabotaggi

Spaventi

Vestirsi Male

Diritto Al Tetto

Una Palude

Bevo

Spingere

Abituarsi Alla Fine

Particolarmente apprezzati sono stati “Una Palude” e “Buuum”, quest’ultimo descritto come “una miccia accesa … viaggio sonoro verso un altrove possibile”.

I Ministri confermano che il rock italiano non è solo intrattenimento, ma può farsi strumento di riflessione e collettività. Le liriche parlano di quotidiano, di lavoro precario, di inquietudini e desiderio di risveglio.

La tensione tra animo critico e adrenalina live è perfettamente gestita: momenti meditativi (come l’introduzione alla citata “Comunque”), alternati a scariche rock da corpo e cuore. Non solo ascolto passivo, ma partecipazione.

Infine: la band ringrazia i tecnici, l’apertura ai nuovi talenti (in questo caso gli opener Circus Punk) è stata citata più volte durante la serata.

Il concerto di I Ministri all’Estragon è stato la conferma che la band ha ancora molto da dire e – più importante – da dare. Il live ha saputo unire efficacemente musica, messaggio e partecipazione, in un club che è riuscito a trasformarsi in luogo di condivisione.

Per chi era lì, è stata una serata che non si limita a “vedere un concerto”: piuttosto, “esserci”, sentirsi chiamato all’interno di qualcosa.

E per chi non era presenti… beh, sarà bene tenere d’occhio le prossime date.

Scopri le foto del concerto de I Ministri all’Estragon di Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Giulia Mazzoni