Elisa, le foto del concerto al Palaflorio di Bari
Lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21.00 la cantautrice italiana Elisa ha fatto vibrare il PalaFlorio di Bari con una tappa intensa e coinvolgente del suo tour “Palasport 2025”.
Dopo il sold-out dello spettacolare concerto tenuto a Milano, Elisa decide di portare il suo live nei palasport italiani, e la data di Bari era tra le più attese, non solo per la fama dell’artista, ma anche per il legame che lei stessa ha con il Sud e con la Puglia.
Non è stato soltanto un concerto, ma più un viaggio emotivo attraverso oltre 25 anni di carriera. Elisa ha aperto con brani energici come “Dillo solo al buio” e “Sesso debole” per poi alternare momenti di grande delicatezza e intimismo con pezzi storici come “Rainbow”, “Broken” e “Luce (Tramonti a Nord Est)”. Il pubblico ha risposto con calore, cantando, alzando le mani, partecipando.
Un momento particolarmente toccante è arrivato quando Elisa, sul palco, ha ricordato le sue origini familiari legate al Salento, rivolgendosi al pubblico con un accorato: “Puglia mia”.
Se vi capita di andare ad uno dei suoi concerti, preparatevi a vivere più di un’esibizione: è una vera celebrazione della musica, della carriera, e del rapporto con il pubblico. Per chi ama Elisa, o per chi vuole scoprire un’artista di grande spessore, questa data a Bari ne era un perfetto esempio.
Scopri le foto del concerto di Elisa al Palaflorio di Bari, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Federica Signorile