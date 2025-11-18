Hiromi’s sonicwonder, le foto del concerto a Padova

Lo scorso sabato 15 novembre 2025 la platea del Gran Teatro Geox di Padova ha accolto una delle esperienze musicali più elettrizzanti dell’anno: la performance della pianista giapponese Hiromi con il suo nuovo ensemble, Hiromi’s Sonicwonder.

Con oltre vent’anni di carriera, Hiromi si è affermata come una delle performer più esplosive nel panorama del jazz contemporaneo, capace di fondere virtuosismo classico, impeti rock e groove funk con eleganza e decisione. Lo spettacolo alle ore 21:15 al Gran Teatro Geox era promosso come tappa del progetto Sonicwonder, che vede la musicista accompagnata da una band di grandi catalizzatori sonori — tra cui il trombettista Adam O’Farrill e il bassista Hadrien Feraud.

L’atmosfera all’interno del teatro era carica di attesa: luci basse, platea numerosa, un silenzio intenso prima del primo attacco. Appena Hiromi ha messo mano ai tasti del pianoforte si è instaurato un dialogo immediato tra lei, la band e il pubblico. Il repertorio ha oscillato tra momenti di straordinaria delicatezza — passaggi quasi classici, sinuosi — e improvvise esplosioni: assoli fulminanti, un’orchestra ridotta che vibra come un unico organismo, la tromba di O’Farrill che interviene come spilla sonora inaspettata. Il groove funk ha saldato il pubblico all’istante, e in più di un’occasione lo spettacolo è salito di intensità fino a diventare fisico: mani che battevano, piedi che seguivano il ritmo, occhi sgranati davanti alla tecnica e alla creatività in azione.

Originalità: Hiromi non veste il jazz come una reliquia, ma lo reinventa. Il concerto è stato un esempio lampante di come la forma possa essere tradizionale (pianoforte, sezione ritmica) e al tempo stesso radicalmente innovativa.

Interazione: la band non era semplice accompagnamento, ma un vero sistema interattivo. I momenti in cui Feraud e O’Farrill si scambiavano fraseggi improvvisati con Hiromi erano fra i più riusciti della serata.

Location & acustica: il Gran Teatro Geox, inaugurato nel 2009, è una location che accoglie con cura la musica dal vivo. L’acustica si è rivelata all’altezza, conferendo trasparenza ai dettagli e potenza agli attacchi più vigorosi.

Foto di Tommaso Rosa