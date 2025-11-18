Il primo disco live di Lucio, intitolato “La Chitarra Nella Roccia“, racchiude tutta l’essenza del suo “fare musica” ed è ambientato tra le suggestive rovine toscane dell‘Abbazia di San Galgano.

Per Lucio Corsi si tratta di un vero e proprio live concepito e diretto come film-concerto la scorsa estate, per unire arte musicale e cinematografica. Il progetto – presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma – verrà proiettato nelle sale cinematografiche a Novembre 2025, ed ha come obiettivo quello di reinterpretare la leggenda medievale “La Spada nella Roccia“, trasformando l’incredibile Abbazia di San Galgano (nella Maremma) in un’ambientazione suggestiva e mistica per la sua musica. Alla regia di questo film-concerto troviamo Tommaso Ottomano, inseparabile amico e musicista di Lucio.

<<È troppo forte la voglia di suonare. Il tour è una delle fasi più belle del mio mestiere, il live fa vibrare la musica e la fa arrivare davvero alle persone.>>

Infatti, è stato proprio lo stesso cantautore toscano a sentire l’esigenza di registrare un disco live insieme alla sua band, definendo questa scelta l’essenza più pura di cosa significhi vivere di musica.

<<Volevo un concerto elettrico, con tutta la band. Suono da anni con gli stessi ragazzi, gli amici del liceo, e questo cambia tutto: il modo in cui esce la canzone, l’energia, la connessione >>.

La scelta del luogo non è casuale: Lucio decide di ‘intrappolare’ la notte del concerto all’Abbazia di San Galgano, dove le chitarre elettriche dialogano con le stelle e dove si trova la famosa spada nella roccia.

<<È un luogo magico dove sognava di suonare da anni. Circondato da rovine e mura senza tetto ha un’atmosfera fiabesca, che sembra di “suonare nella pancia di una balena”>> .

Questo disco live è composto da 21 tracce che spaziano dai suoi brani più famosi fino a quelli più recenti. Per il cantautore sarà la prima volta anche per un tour all’estero, dove viaggerà e canterà dal vivo le sue meravigliose canzoni. A proposito di queste, afferma:

<<Le canzoni che amo di più sono quelle in cui traspare la nostra fragilità. Siamo tutti in bilico, poco resistenti al vento che soffia. Viviamo in un tempo che cerca la perfezione, soprattutto agli occhi degli altri. Ma quando si crea, si può essere fuori dal tempo: si parte sempre da un foglio bianco” >>.

LE 21 TRACE DEL DISCO LIVE :