Los Angeles, novembre 1999.

Io non c’ero, ma voglio immaginarmelo così.

Fuori dagli A&M Studios il cielo ha il colore della ruggine, come solo la luce che si riflette sulla città di LA può avere. Dentro, quattro uomini stanno accendendo la miccia di qualcosa che somiglia a una rivoluzione. Tom Morello armeggia con i potenziometri dei suoi pedali come se fosse un laboratorio di guerra; Zack de la Rocha è un fascio di nervi e rabbia compressa; Brad Wilk e Tim Commerford costruiscono un battito che non è solo ritmo, ma un muro e anche un manifesto. Nel mixer di Brendan O’Brien, i suoni diventano molotov cariche di benzina. Quando The Battle of Los Angeles vede la luce, il mondo è ancora perso tra l’incertezza del Millenium Bug e le domande vuote di chi sta per affrontare un nuovo secolo. E mentre tutti stanno brindando al nuovo millennio, i Rage Against the Machine, lo stanno già mettendo a ferro e fuoco.

È il 2 novembre 1999, l’America è una pentola a pressione: globalizzazione, WTO, Seattle, i primi fantasmi della “guerra infinita” che verrà. Nella settimana del debutto, l’album schizza al primo posto della Billboard con oltre 429.000 copie vendute. Ma non è un disco fatto per vendere, è un disco fatto per svegliare. “Who controls the past now controls the future” urla de la Rocha in “Testify”, citando Orwell. Venticinque anni dopo, quella frase non è invecchiata di un giorno, si è solo fatta più vera.

The Battle of Los Angeles è il terzo e ultimo album di inediti dei Rage Against the Machine, e rappresenta l’apice della loro parabola creativa. Dopo ci sarebbero state solo cover, raccolte, progetti paralleli e un lunghissimo silenzio. Qui tutto è portato all’estremo: la furia politica, l’abilità tecnica, il carisma incendiario di una band che ha trasformato l’hip hop, il metal e il funk in una lingua nuova. Prodotto da Brendan O’Brien, già a lavoro con Pearl Jam e Stone Temple Pilots, il disco riesce a suonare pulito e brutale allo stesso tempo. Ogni strumento è nitido, ogni colpo di rullante è una carica di polizia, ogni riff un richiamo alla rivolta.

La copertina, firmata dallo street artist Joey Krebs, mostra un’ombra umana davanti a un muro bianco, la scritta The Battle of Los Angeles come un graffito. È l’immagine perfetta di ciò che i Rage rappresentano: l’individuo che si ribella contro il sistema che lo annulla.

Ogni brano del disco è un capitolo di resistenza. “Testify” apre l’album con un riff che simula una sirena e un testo che denuncia il controllo dei media, l’assuefazione del pubblico e la spettacolarizzazione della guerra. È un brano che sembra scritto per l’era dei social network, dove la manipolazione non è più solo televisiva, ma algoritmica e più subdola.

“Guerrilla Radio” è la chiamata alle armi. “All hell can’t stop us now!”: uno dei cori più esplosivi di fine millennio, una miccia accesa che continua a bruciare. Morello costruisce riff che sembrano allarmi in un campo di guerra, Commerford e Wilk tengono un groove ipnotico, mentre de la Rocha trasforma la rabbia in un invito alla mobilitazione. Il video, che parodiava la pubblicità della Gap e denunciava lo sfruttamento nelle fabbriche tessili, resta una lezione di attivismo pop.

“Sleep Now in the Fire” affonda il colpo contro il capitalismo e la società dei consumi. Il video diretto da Michael Moore mostra la band che suona davanti alla Borsa di New York, mentre la polizia interviene per fermarli: una performance che prefigura l’indignazione di Occupy Wall Street più di dieci anni prima.

In “Calm Like a Bomb”, Morello fa esplodere il suo laboratorio di effetti mentre de la Rocha racconta una società che implode sotto il peso delle disuguaglianze: “Millions of thoughts with no voice, and millions of people left without a choice.” È il brano dei dimenticati, degli esclusi, degli invisibili. Lo stesso popolo che oggi riempie le piazze da Santiago a Teheran, da Gaza a Minneapolis.

“Voice of the Voiceless” è una dedica a Mumia Abu-Jamal, ex Pantera Nera condannato a morte, e suona come un atto di fratellanza internazionale: “We are war until you’re free.”

“War Within a Breath” chiude il disco celebrando la ribellione zapatista in Messico, con versi che onorano il sangue, l’orgoglio e la resistenza. È un finale che non concede tregua, perché la lotta non finisce con l’ultima traccia.

Nel 1999, i Rage erano già leggenda. Nati nel 1991 tra le tensioni post-Rodney King, erano il suono stesso della frattura americana: figli di un Paese che parla di libertà mentre costruisce prigioni e muri. Zack de la Rocha, nipote di un rivoluzionario messicano, univa poesia e attivismo; Tom Morello, laureato ad Harvard, trasformava la chitarra in un’arma sonica capace di evocare scratch, sirene e esplosioni. I live erano pura combustione: de la Rocha urlava come un profeta, Morello saltava come un pugile, Commerford e Wilk martellavano strumenti come se dovessero liberarli.

The Battle of Los Angeles è anche l’istantanea di un equilibrio fragile. Durante la produzione, le tensioni tra Zack e il resto della band erano forti: visioni divergenti sul songwriting e sulla direzione politica. Ma da quella frattura nacque un disco perfetto, un urlo coeso che fonde rabbia e lucidità. Non è solo musica militante: è un’intelligenza collettiva.

Ciò che rende questo album ancora attuale non è soltanto la sua furia, ma la sua chiarezza morale. È un disco politico ma non ideologico, un manifesto che non chiede di schierarsi ma di aprire gli occhi. Quando de la Rocha urla “Sleep now in the fire”, parla a ogni epoca in cui la disuguaglianza viene normalizzata. È una rabbia che non distrugge: illumina.

Venticinque anni dopo, tra fake news, guerre in streaming e populismi digitali, quella battaglia sembra tutt’altro che finita. The Battle of Los Angeles è diventato il manuale di sopravvivenza di una generazione disillusa che non ha smesso di credere nella possibilità di resistere.

L’eredità del disco va ben oltre le classifiche. Rolling Stone e Time lo menzionarono tra gli album dell’anno, ma il suo impatto si misura nel tempo, non nei numeri. Ha insegnato a una generazione che il rock poteva ancora essere pericoloso, che la musica poteva ancora fare male al potere. Dai System of a Down ai Run the Jewels, fino ai rapper militanti di oggi, l’impronta dei Rage è ovunque.

The Battle of Los Angeles resta un’esplosione di coscienza collettiva. È il suono di una miccia accesa nel 1999 che continua a bruciare nel 2025.

A venticinque anni di distanza, non suona come un reperto, ma come un bollettino dal presente. È il promemoria che la rabbia, quando è lucida, è una forma di amore. Che la voce può ancora rompere il silenzio.

E che, come gridavano allora, all hell can’t stop us now.