Comunicati stampa
BEAST IN BLACK – una data a Milano con SONATA ARCTICA e FROZEN CROWN a novembre 2026
La heavy/power metal band finlandese BEAST IN BLACK annuncia oggi nuove date europee del suo “4th Album release tour 2026”. Tra queste spicca un appuntamento italiano: il concerto si terrà il 18 novembre 2026 all’Alcatraz di Milano.
Prima di loro sul palco saliranno come special guest i SONATA ARCTICA e in apertura di serata gli italiani FROZEN CROWN.
I biglietti sono in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita da questo momento.
Dettagli
BEAST IN BLACK
+ special guest: SONATA ARCTICA
+ FROZEN CROWN
18 novembre 2026 – Milano, Alcatraz
Biglietti
