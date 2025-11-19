Connect with us

BEAST IN BLACK – una data a Milano con SONATA ARCTICA e FROZEN CROWN a novembre 2026

La heavy/power metal band finlandese BEAST IN BLACK annuncia oggi nuove date europee del suo “4th Album release tour 2026”. Tra queste spicca un appuntamento italiano: il concerto si terrà il 18 novembre 2026 all’Alcatraz di Milano.
Prima di loro sul palco saliranno come special guest i SONATA ARCTICA e in apertura di serata gli italiani FROZEN CROWN.

I biglietti sono in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita da questo momento.

Dettagli
BEAST IN BLACK
+ special guest: SONATA ARCTICA
FROZEN CROWN
18 novembre 2026 – Milano, Alcatraz

Biglietti

MC2 Live | Vivaticket

