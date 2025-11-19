Il ritorno dei Geese su From the Basement è prima di tutto una notizia importante per la band, ma soprattutto per il format stesso, che negli ultimi anni è diventato un archivio essenziale per capire come gli artisti suonano davvero senza filtri. L’arrivo della giovane formazione di Brooklyn, la cui ultima uscita è stata recensita anche su MusicAttitude, nel progetto creato da Nigel Godrich permette di rimettere a fuoco perché From the Basement continua a essere uno spazio unico nella cultura musicale contemporanea.

La serie nasce nei primi anni 2000 da un’esigenza semplice: eliminare tutto ciò che, nella TV musicale, stava diventando superfluo.

Godrich, forte del legame con i Radiohead e ispirato a programmi come The Old Grey Whistle Test, voleva un format senza pubblico, senza presentatori, senza interruzioni. Solo performance in studio, riprese e registrate con una qualità che lasciava poco margine all’apparenza e molto al suono. Gli episodi pilota con Thom Yorke e, subito dopo, le sessioni ai Maida Vale Studios hanno definito un linguaggio visivo e sonoro immediatamente riconoscibile: camera discreta, mix dettagliato, atmosfera da prova privata.

In un contesto in cui i live sono spesso costruiti come contenuti brevi e iper-editati per social e streaming, From the Basement rappresenta l’opposto. È documentazione pura: come suona una band quando non deve intrattenere nessuno, solo concentrarsi sul pezzo. È un formato che ha resistito ai cambiamenti dell’industria proprio perché non ha mai provato a inseguirli.

Oggi, con la riproposizione degli episodi su YouTube e un pubblico più giovane che scopre le sessioni per la prima volta, il progetto sta vivendo una seconda vita.

L’invito ai Geese è in linea con la logica editoriale che ha sempre guidato Godrich: dare spazio a band che stanno attraversando un momento di crescita decisivo. Il quartetto nato nei seminterrati di Fort Greene da Cameron Winter, Dominic DiGesu, Max Bassin, Emily Green, è passato in pochi anni da demo autoprodotte a una delle proposte più solide del rock americano under 30. Il loro mix di post-punk, art rock e influenze newyorkesi li rende una scelta naturale per un format che ha spesso valorizzato artisti in bilico tra tradizione e sperimentazione.

La sessione dei Geese arriva dopo un percorso discografico accelerato: Projector nel 2021, l’EP 4D Country nel 2023 e il più recente Getting Killed del 2025, album che ha confermato la loro maturità sonora. La band ha costruito una reputazione di irrequietezza creativa e di attenzione ai dettagli, qualità che si adattano perfettamente all’ambiente controllato di From the Basement, un luogo dove ogni idea musicale viene registrata senza possibilità di nascondersi.

Per chi volesse recuperare le sessioni più significative del format, alcune restano imprescindibili: i Radiohead del 2008, considerati da molti la vetta assoluta del progetto; i White Stripes nella loro forma più essenziale; PJ Harvey all’epoca di Let England Shake; Queens of the Stone Age e IDLES, entrambi ripresi in momenti di transizione artistica. Questi episodi mostrano come From the Basement non sia solo un set video, ma un documento storico che cattura una versione dell’artista difficilmente replicabile altrove.

L’arrivo dei Geese si inserisce in questa tradizione. Non è solo un contenuto per fan o un ulteriore tassello promozionale: è un passaggio di legittimazione. Un modo per fissare nel catalogo della serie una band che rappresenta in modo credibile la nuova generazione rock americana. E, allo stesso tempo, un segnale che From the Basement continua a essere rilevante proprio perché rimane fedele alla sua formula originaria: sottrarre tutto per lasciare parlare la musica.