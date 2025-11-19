TORTOISE in concerto

Sabato 18 aprile 2026 – LINK 2.0 Bologna

Da Chicago una delle band più influenti degli ultimi decenni, capace di riscrivere i confini del rock strumentale con una grammatica che tiene insieme dub e kraut, minimalismo e jazz elettrico, pulsazione tecnologica e rigore timbrico. I Tortoise arrivano in concerto per Aspettando Ferrara Sotto le Stelle, il percorso che accompagna il festival verso il trentennale del 2026, con una data speciale al LINK 2.0 di Bologna resa possibile dalla collaborazione con la rete Arci Bologna: un rendez-vous nel segno della ricerca, del suono vivo e della comunità.

BIGLIETTI DISPONIBILI ORA

Considerati un crocevia di scene e immaginari, i Tortoise hanno attraversato trent’anni di musica rifiutando etichette facili: nati nell’underground di Chicago, hanno ibridato pratiche da studio e energia dal vivo fino a diventare un riferimento trasversale per nuove generazioni di ascoltatori e musicisti. Nei loro set l’organico si muove come un meccanismo collettivo — vibrafoni e sintetizzatori, batteria e basso che cambiano ruolo, geometrie ritmiche che aprono spazi melodici — confermando quella “apertura a tutte le possibilità sonore” che la critica internazionale riconosce loro da sempre.

Il presente della band coincide con “Touch”, primo album in nove anni (International Anthem / Nonesuch), nato tra Los Angeles, Portland e Chicago e anticipato dai brani “Layered Presence” e “Oganesson”: una nuova ricognizione nell’estetica Tortoise, tra gesto analogico, montaggio digitale e una scrittura collettiva che privilegia l’idea al virtuosismo. Sul palco, quella materia prende corpo in un dialogo serrato che resta la dimensione più fedele — e sorprendente — del loro suono.