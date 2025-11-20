Comunicati stampa
MESSA – in tour in Italia nel 2026
MESSA e Trivel Collective sono lieti di annunciare le prime date italiane della band nel 2026. A breve verranno annunciate le band di supporto. Tutte le info e i link per acquistare i biglietti sono QUI
30 gennaio – Locomotiv, Bologna
31 gennaio – Urban Club, Perugia
01 febbraio – Duel Club, Napoli
06 febbraio – Orion Club, Roma
07 febbraio – Scumm, Pescara
13 febbraio – Hiroshima Mon Amour, Torino
14 febbraio – CS Rivolta, Venezia
20 febbraio – Santeria Toscana 31, Milano
21 febbraio – Rock Planet, Cervia
