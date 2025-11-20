MESSA – in tour in Italia nel 2026

MESSA e Trivel Collective sono lieti di annunciare le prime date italiane della band nel 2026. A breve verranno annunciate le band di supporto. Tutte le info e i link per acquistare i biglietti sono QUI

30 gennaio – Locomotiv, Bologna

31 gennaio – Urban Club, Perugia

01 febbraio – Duel Club, Napoli

06 febbraio – Orion Club, Roma

07 febbraio – Scumm, Pescara

13 febbraio – Hiroshima Mon Amour, Torino

14 febbraio – CS Rivolta, Venezia

20 febbraio – Santeria Toscana 31, Milano

21 febbraio – Rock Planet, Cervia