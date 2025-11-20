Modà, le foto del concerto a Firenze

Il concerto dei Modà al Mandela Forum di Firenze del 18 novembre 2025 offre agli spettatori una serata che attraversa oltre vent’anni di musica della band milanese. Kekko Silvestre guida il gruppo attraverso una scaletta che combina i brani storici ai pezzi più recenti, senza trascurare i fan cresciuti mano a mano con questa musica.

La scaletta alterna i grandi classici, come “Sono già solo”, “Tappeto di fragole” e “La notte”, ai brani contenuti nell’ultimo album “8 canzoni”, pubblicato di recente. Non manca “Come hai sempre fatto”, ultimo singolo che arricchisce la scaletta e segna il percorso attuale della band. Accanto a Kekko Silvestre (voce) si confermano Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni alle chitarre, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria, formazione ormai storica e ben consolidata.

Il Mandela Forum accoglie la band in una dimensione che restituisce la sensazione del palasport come luogo di ritrovo tra musica e pubblico affezionato. Luci e arrangiamenti assecondano una narrazione senza eccessi scenografici, mettendo al centro le canzoni e le voci, in una dimensione in cui il racconto tra palco e platea si mantiene diretto e autentico.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Modà a Firenze, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Cristina Trillo