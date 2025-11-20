Mumford & Sons, le foto del concerto di Bologna

Il concerto dei Mumford & Sons del 19 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna conferma il richiamo della band britannica anche nel panorama live italiano. La serata si apre con una selezione di brani attinti dai diversi capitoli della carriera del gruppo, rendendo omaggio sia ai successi che agli ultimi lavori in studio.

La setlist attraversa le tappe salienti della discografia della band. Vengono eseguiti brani come “Little Lion Man”, “The Cave” e “Hopeless Wanderer”, che rimangono pilastri dei loro live e coinvolgono il pubblico fin dalle prime battute. Nel corso del concerto trovano spazio anche i pezzi frutto dell’ultimo album “Rushmere”, offrendo un equilibrio tra atmosfere familiari e nuovi suoni. Nuove tracce come “Run Together” e “Rushmere” si alternano alle più note “I Will Wait” e “Babel”, mantenendo alta l’attenzione e la dinamicità del set.

La tappa bolognese si inserisce nel “Rushmere Tour”, segnando il ritorno della band dopo alcuni anni di pausa discografica. Gli spettatori sono testimoni di una formazione che aggiorna il proprio repertorio senza rinunciare alla forza del proprio suono originale. L’esecuzione dal vivo, attenta sia sul piano strumentale che vocale, evidenzia la capacità dei Mumford & Sons di mantenere un’identità riconoscibile pur evolvendo con i tempi.

Foto di Giulia Mazzoni