PAUL KALKBRENNER – una data al Ferrara Summer Festival

Dopo il successo del 2025, Paul Kalkbrenner – artista berlinese di fama mondiale – è pronto a tornare in Italia nel 2026. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti e in co-produzione con Ferrara Summer Festival, è previsto sabato 20 giugno 2026 a Ferrara, in occasione del Ferrara Summer Festival.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 21 novembre 2025 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 26 novembre alle ore 12:00.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, Paul Kalkbrenner ha costruito un percorso unico, passando dai club dell’underground ai palchi internazionali più prestigiosi. La sua musica, riconoscibile e profondamente personale, lo ha portato a dominare le classifiche e a diventare headliner nei maggiori festival. In Italia Kalkbrenner torna con show che ripercorre la sua evoluzione artistica, nuove produzioni, momenti iconici e brani che hanno definito la sua storia: un appuntamento imperdibile per il pubblico che continua a lasciarsi travolgere dal suo inconfondibile sound.

Paul Kalkbrenner è un musicista e produttore elettronico tedesco, originario di Berlino Est. Cresciuto nell’underground rave berlinese dopo la caduta del Muro, ha costruito una visione chiara fin da giovane: creare ed eseguire la propria musica. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album, tra cui Superimpose, Zeit, Self e ha fondato la propria etichetta nel 2009. È stato il primo artista techno a suonare sul main stage di Tomorrowland e si è esibito per 400.000 persone in occasione del 25° anniversario della caduta del Muro di Berlino. Paul continua a esibirsi in tour in tutto il mondo, registrando il tutto esaurito con oltre 20.000 fan a spettacolo. Il suo suono è distintivo: analogico, umano, caldo e cinematografico e il suo approccio artistico è autentico e coerente. Nel 2025 pubblica il singolo NINETY – TWO e la collaborazione con Stromae nel brano, attualmente in radio, QUE CE SOIT CLAIR. I due singoli hanno anticipato il suo nono album in studio, The Essence, un disco personale e senza tempo che esprime al meglio la chiave del suo successo, arricchito da nuove sfumature, tra cui un omaggio ai Depeche Mode e la collaborazione con Stromae. Con nove album pubblicati e tre dischi al numero uno Kalkbrenner rimane uno degli artisti più duraturi ed essenziali della musica dance.